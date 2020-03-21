İran'da hastaneler yetersiz kaldı: Fuar ve spor salonları hastaneye dönüştürülüyor

İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor.

Ülkenin değişik şehirlerinde spor salonları da boşaltılıyor ve koronavirüs hastaları için hazır hale getiriliyor.

FOTOĞRAF 24 Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın fuar alanı koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı hizmet verecek. Ülkenin değişik şehirlerinde spor salonları da boşaltılıyor ve koronavirüs hastaları için hazır hale getiriliyor. İranmall Halkla İlişkiler Müdürü Murtaza Guruki, sosyal sorumluluk çerçevesinde AVM'nin 45 bin metrekarelik fuar alanını Sağlık Bakanlığının hizmetine sunduklarını ve burada 3 bin yataklı geçici hastane oluşturduklarını söyledi. Guruki, kurulum masrafları kendileri tarafından karşılanan geçici hastanenin Sağlık Bakanlığının yönetiminde yarından itibaren hizmet vermeye başlayacağını belirtti. İranmall Sağlık Birimi Müdürü Dr. Leyli Hüseyni de koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'nin kapalı olduğunu ve kurulan geçici hastanede her türlü ihtiyaca cevap verilebileceğini dile getirerek, Şu an tam teçhizatlı bin yatak hazırlanıyor. Bu sayı 3 bine çıkacak. Elektroşok, vantilatör, stream pompa ve her türlü hastalıkları gösteren monitörler hazır bulunduruldu. Normal bir hastanede olması gereken tüm donanım burada mevcut ifadelerini kullandı. Son verilere göre yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1556 ve vaka sayısının 20 bin 610'a ulaştığı İran'da hükümet yetkilileri ABD yaptırımlarının bu salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını savunuyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüşmüş ve ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini dile getirmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD halkına hitaben yazdığı açık mektupta ülkesine yönelik yaptırımların son bulması için Washington yönetimine baskı yapılmasını istemişti. Ruhani, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine engel olduğunu ve can kayıplarına yol açtığını belirterek ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin. ifadesini kullanmıştı. İran'da fuar ve spor salonları hastaneye dönüştürülüyor İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor.

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45 bin metrekare alanda 3 bin yatak hazırlanacak

İranmall Halkla İlişkiler Müdürü Murtaza Guruki, sosyal sorumluluk çerçevesinde AVM'nin 45 bin metrekarelik fuar alanını Sağlık Bakanlığının hizmetine sunduklarını ve burada 3 bin yataklı geçici hastane oluşturduklarını söyledi.

Guruki, kurulum masrafları kendileri tarafından karşılanan geçici hastanenin Sağlık Bakanlığının yönetiminde yarından itibaren hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

İranmall Sağlık Birimi Müdürü Dr. Leyli Hüseyni de koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'nin kapalı olduğunu ve kurulan geçici hastanede her türlü ihtiyaca cevap verilebileceğini dile getirerek, "Şu an tam teçhizatlı bin yatak hazırlanıyor. Bu sayı 3 bine çıkacak. Elektroşok, vantilatör, stream pompa ve her türlü hastalıkları gösteren monitörler hazır bulunduruldu. Normal bir hastanede olması gereken tüm donanım burada mevcut" ifadelerini kullandı.

Son verilere göre yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1556 ve vaka sayısının 20 bin 610'a ulaştığı İran'da hükümet yetkilileri ABD yaptırımlarının bu salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını savunuyor.

FOTOĞRAF 6 İngiltere'nin en büyük süpermarketleri, Tesco, Sainsbury's, Waitrose ve Morrison kişi başına üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermiyor. Süpermarket zinciri Sainsbury's, şubelerinin, perşembe günleri bir saatliğine sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihtiyaçları için hizmet vereceğini açıkladı. Marketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve kafe bölümleri kapatılarak, raflara konması içi daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştirilmesi için personel sağlanmış olacak. Ayrıca müşteriler tuvalet kâğıdı, sabun ve uzun süreli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi başına 2'den fazla satın alamayacak. Tesco 24 saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini askıya alırken Morrison, müşterilerinden sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uyarısı yaptı. İngiltere’de marketlerden koronavirüs önlemi: Satışlara kısıtlama getirildi İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.

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Ne olmuştu?

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüşmüş ve ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD halkına hitaben yazdığı açık mektupta ülkesine yönelik yaptırımların son bulması için Washington yönetimine baskı yapılmasını istemişti.

Ruhani, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine engel olduğunu ve can kayıplarına yol açtığını belirterek "ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin" ifadesini kullanmıştı.

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