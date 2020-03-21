ABD'nin kalbi New York'ta koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York’un en savunmasız insanları olan 70 yaş ve üstü bireyler, bağışıklık sistemi zayıf ve önemli hastalıkları olanları korumak için bu kararı aldığını belirterek, “Bu yapabileceğimiz en sert eylemdir. Bu hükümler uygulanacak. Bunlar yasal hükümlerdir. Uymayan işletmeler için sivil para cezaları ve zorunlu olarak kapatılacak. Bu yeni planın yerinde başka bir karar olmadığı konusunda hemfikiriz” dedi.

Vali Cuomo alınan kararları özetle şöyle sıraladı:

“Tüm zorunlu olmayan işletmeler iş gücünün yüzde 100’ünün evde kalmasını sağlayacaktır. Korunmasız kişiler başkalarının yanında maske takmalı. Tüm korunmasız bireyler diğer bireylerden en az 6 fit uzakta durmalı ve acil veya gerekli olmadıkça toplu taşıma kullanmamalıdır.

Zorunlu olmayan tüm toplantılar iptal edildi ve zorunlu olmadıkça ev dışındaki kişilerin bir araya gelmesi yasaklandı. Bireyler ayrıca açık hava eğlence faaliyetlerini temassız olarak sınırlamalı ve kesinlikle gerekli olmadıkça toplu taşıma kullanılmayacak"

Vali, emekli sağlıkçıları göreve çağırdı

New York Valisi Andrew Cuomo, Acil kodu ile Twitter’dan yayınladığı mesajda emekli sağlıkçıları göreve davet etti. Vali Cuomo, “Yakın zamanda emekli olan sağlık uzmanlarını, ihtiyaç duyulması halinde yedek personelin bir parçası olmaya kaydolmaya çağırıyoruz. Ayrıca nitelikli tıp ve hemşirelik okulu öğrencileri ve personeline ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

REKLAM

OYNAT 00:00 Fransız doktor isyan etti: Maskemiz yok! Bizi bu noktaya getirenler bunun hesabını verecek Fransa'nın başkenti Paris'te Pompidou Hastanesinde görev alan Acil Servis ŞEfi Philippe Juvin, katıldığı TV programında veryansın etti. Yapay kalp üretimi gerçekleştirdiklerini ve bir yandan artan koronavirüs vakalarıyla mücadele ettiklerini belirten Juvin, ellerinde hiç maske kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bu maskeye bakın, bundan 4 adet kullanmak zorundayım gün boyunca. 10 yıl önce bile 1 milyardan fazla maskemiz vardı. Şuan hiç yok. Günün birinde bizi bu noktaya getirenler, yıllardır bizi yönetenler bunun hesabını verecek.' BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



35 kişi korona virüsten öldü

Şimdiye kadar Eyalet genelinde 32 bin 427 kişi test edilirken 7 bin 102 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu vakalardan bin 105 kişi hastaneye kaldırıldı ve 35 kişi vefat etti. Bu arada eyalet içinde en fazla vaka ise 4 bin 408 ile Manhatten’i de içinde barındıran New York kentinde gözlendi.

New York’un başlattığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararlarının New Jersey, Pensilvanya, Connecticut ve Massaucest eyaletlerinde de uygulanacağı belirtiliyor.

DÜNYA Her 10 dakikada bir kişi ölen İran'ın aldığı yeni önlemler şaşırttı: İnternetten yapılan alışverişlerde ek indirimler gelecek

DÜNYA İtalyan Belediye Başkanı önlemleri dinlemeyenlere isyan etti: Herkes sokaklarda aniden sporsever oldu

DÜNYA İran'da koronavirüs ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi

DÜNYA Çin’de 3 günden bu yana koronavirüs vakalarında bir artış görülmedi: Ölü sayısı ise 3 bin 255 oldu