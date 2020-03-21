Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 277 bini geçti

Yeni tip koornavirüs (Kovid-19) görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 277 bin 300 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 11 bin 431 kişi öldü ve 91 bin 994 kişi iyileşti.

DÜNYA Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Çin'de 3 bin 255, Hong Kong'da 4,

İtalya'da 4 bin 32, İran'da 1433,

İspanya'da 1093, Fransa'da 450,

ABD'de 275, İngiltere'de 177,

Güney Kore'de 102, Hollanda'da 106, Almanya'da 68, İsviçre'de 57,

Japonya'da 43, Endonezya'da 38, Belçika'da 37, Filipinler'de 18,

Irak'ta 17, İsveç'te 16,San Marino'da 14, Kanada'da 12,

Cezayir'de 11, Brezilya'da 11,

Yunanistan'da 10, Danimarka'da 9, Türkiye'de 9,

Mısır'da 8, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Ekvador'da 7,

Avusturya'da 6, Portekiz'de 6,

Polonya'da 5, Hindistan'da 5, Lüksemburg'da 5,

Lübnan'da 4, Peru'da 4, Pakistan'da 4, Macaristan'da 4,

Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 3, Ukrayna'da 3, Fas'ta 3, Malezya'da 3,

Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Meksika'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2,

İsrail, Litvanya, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Panama, Küba, Moldova, Azerbaycan, Tunus, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Hırvatistan ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Vaka sayıları, binden fazla olan ülkeler

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

Çin ana karası 81 bin 8, İtalya 47 bin 21, İspanya 21 bin 571, Almanya 19 bin 848, ABD 19 bin 774, İran 19 bin 644, Fransa 12 bin 612, Güney Kore 8 bin 799, İsviçre 5 bin 616, İngiltere 3 bin 983, Hollanda 2 bin 994, Avusturya 2 bin 690, Belçika 2 bin 257, Norveç 1991, Japonya 1719, İsveç 1639, Danimarka 1255, Malezya 1183, Kanada 1087, Avustralya 1068 ve Portekiz 1020.