Dünya Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 277 bini geçti
KORONAVİRÜS

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 277 bini geçti - Ülke ülke koronavirüs vaka sayısı

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 277 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 277 bini aştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koornavirüs (Kovid-19) görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 277 bin 300 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 11 bin 431 kişi öldü ve 91 bin 994 kişi iyileşti.

Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı
DÜNYA
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı
  • Çin'de 3 bin 255, Hong Kong'da 4,
  • İtalya'da 4 bin 32, İran'da 1433,
  • İspanya'da 1093, Fransa'da 450,
  • ABD'de 275, İngiltere'de 177,
  • Güney Kore'de 102, Hollanda'da 106, Almanya'da 68, İsviçre'de 57,
  • Japonya'da 43, Endonezya'da 38, Belçika'da 37, Filipinler'de 18,
  • Irak'ta 17, İsveç'te 16,San Marino'da 14, Kanada'da 12,
  • Cezayir'de 11, Brezilya'da 11,
  • Yunanistan'da 10, Danimarka'da 9, Türkiye'de 9,
  • Mısır'da 8, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Ekvador'da 7,
  • Avusturya'da 6, Portekiz'de 6,
  • Polonya'da 5, Hindistan'da 5, Lüksemburg'da 5,
  • Lübnan'da 4, Peru'da 4, Pakistan'da 4, Macaristan'da 4,
  • Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 3, Ukrayna'da 3, Fas'ta 3, Malezya'da 3,
  • Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Meksika'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2,
  • İsrail, Litvanya, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Panama, Küba, Moldova, Azerbaycan, Tunus, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Hırvatistan ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat
DÜNYA
Koronavirüs ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat

Vaka sayıları, binden fazla olan ülkeler

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

Çin ana karası 81 bin 8, İtalya 47 bin 21, İspanya 21 bin 571, Almanya 19 bin 848, ABD 19 bin 774, İran 19 bin 644, Fransa 12 bin 612, Güney Kore 8 bin 799, İsviçre 5 bin 616, İngiltere 3 bin 983, Hollanda 2 bin 994, Avusturya 2 bin 690, Belçika 2 bin 257, Norveç 1991, Japonya 1719, İsveç 1639, Danimarka 1255, Malezya 1183, Kanada 1087, Avustralya 1068 ve Portekiz 1020.

Güney Kore'de 7 dakikada koronavirüs testi
OYNAT 00:57
Güney Kore'de 7 dakikada koronavirüs testi
Güney Kore, koronavirüs için insanları sadece 7 dakikada test edebilen 'telefon kabinleri' kurdu. Ülke Covid19 salgını için yaptığı kitlesel testler için övgü aldı.
Bu nasıl iş?

Bu nasıl iş?

​İBB meydanlarda kandil simidi dağıttı, vatandaş sıraya girdi...
Şeritler de engel olamadı

Şeritler de engel olamadı

​Yaşlı vatandaşlar ne yasak ne uyarı dinledi.
Hastaneler yağmalanıyor

Hastaneler yağmalanıyor

Fransa'da işler çığırından çıktı, maske ve dezenfektanlar çalındı...
Korona şüphesi

Korona şüphesi

​Fenerbahçeli oyuncular hastaneye yönlendirildi.
Fransız doktor<br>isyan etti

Fransız doktor
isyan etti

​"Maskemiz yok. Bizi bu noktaya getirenler hesap verecek!"
Rusya resti çekti

Rusya resti çekti

​Petroldeki savaşı daha da kızıştıracak açıklama.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
Koronasavar robot!

Koronasavar robot!

1 saat içinde 15 bin metrekare alanı ilaçlayabiliyor.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük 'Bilim Bakalım' filmleri yayınlanıyor.
50 milyon kişi<br>işini kaybedebilir

50 milyon kişi
işini kaybedebilir

​Turizmde koronavirüs sonrası korkunç kayıp.
Erken ödenecek

Erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.
Geçici süreyle<br>izin verilmeyecek

Geçici süreyle
izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile talimat gönderdi.
Burada <br>üretim yapıyorlardı

Burada
üretim yapıyorlardı

Fırsatçılar vatandaşı zehirleyemeden yakayı ele verdi.
2 milyon<br>aileye bin TL

2 milyon
aileye bin TL

​Bakan açıkladı: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek.
3 litre sınırı getirildi

3 litre sınırı getirildi

Koronavirüse karşı şişe şişe satın almaya başladılar.
11 bini aştı

11 bini aştı

Koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek artıyor.
3 aylığına<br>görev verilebilecek

3 aylığına
görev verilebilecek

Koronavirüs salgını sonrası kritik değişiklik...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.