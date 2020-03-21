Dünya İtalyan Belediye Başkanı önlemleri dinlemeyenlere isyan etti Herkes sokaklarda aniden sporsever oldu
AVRUPA

İtalyan Belediye Başkanı önlemleri dinlemeyenlere isyan etti: Herkes sokaklarda aniden sporsever oldu

İtalya’nın Delia kabasının Belediye Başkanı Bancheri, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla isyan etti.

Haber Merkezi DHA
​İtalya’nın Delia kabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri.
​İtalya’nın Delia kabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri.

Bancheri, "Güzel günler gelecek. Herkes alışveriş için her gün sokağa çıkarsa her şey nasıl güzel olacak?" diye sordu.

  • İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşları eleştirdi.

'Benzin alıp ne yapacaksınız?'

Bancheri, Çin’nin Guangdong bölgesinde yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Türkçe’ye çevrilen görüntülerde Başkan Bancheri, benzin istasyonlarına giden vatandaşlara seslenerek, "Yetkililer karantinada, evinizde oturun diye yalvarıyorken, benzin alıp ne yapacaksınız?" diye sordu.

Başkan Bancheri, "Ben 20 yıl boyunca koştum, spor yaptım. Bu zamana kadar en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden sporsever oldu. Bu kadar insan aniden spor aşığı oldu. Evde 20 kişi toplanmış ‘Güzel günler gelecek’ afişi hazırlıyor. Virüs böyle yayılıyor" diyerek isyan etti.

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