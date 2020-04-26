İran'da koronavirüsle mücadelede bölgesel renk uygulamasına geçiliyor İran'da koronavirüsle mücadelede bölgesel renk uygulamasına geçiliyor İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili "beyaz", "sarı" ve "kırmızı" bölge uygulamasına geçileceğini söyledi. Ruhani "Eğer bir bölgede iki hafta üst üste yeni vaka görülmez, koronavirüs nedeniyle ölüm olmaz ise Sağlık Bakanlığı o bölgeyi beyaz bölge ilan edebilecek. Diğer bölgeleri de sarı veya kırmızı olarak sınıflandıracak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 26 Nisan 2020, 12:33 Son Güncelleme: 26 Nisan 2020, 12:34 AA