Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İranda salgın nedeniyle kapatılan park ve bahçeler bir ay sonra yeniden açıldı
DÜNYA

İran'da salgın nedeniyle kapatılan park ve bahçeler bir ay sonra yeniden açıldı

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında kapatılan park ve bahçeler, yaklaşık bir ay sonra yeniden açıldı. Salgına karşı tedbirler kapsamında, geçen ay kapatılan park ve bahçelerin, sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılacağını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, "Bugüne kadar korona hastalığı düşüş sürecine girmiştir. Bu da alınan tedbirlerin öneminin ve halkın iş birliğinin göstergesidir" dedi.

Haber Merkezi AA
İran'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde belediyelere bağlı park ve bahçeler 26 Mart'ta kapatılmıştı.
İran'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde belediyelere bağlı park ve bahçeler 26 Mart'ta kapatılmıştı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun onayıyla bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Zülfikari'nin açıklamasının ardından ilk olarak başkent Tahran'daki park ve bahçeler, yaklaşık bir ay aradan sonra tekrar açıldı.

Tahran Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Kurumu Genel Müdürü Ali Muhammed Muhtari, "Bu sabah itibarıyla başkentin tüm park ve bahçeleri vatandaşlara açılmıştır" ifadesini kullandı.

Bu süreçte, parklarda sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesinin zorunlu olduğunu bildiren Muhtari, park ve bahçelerin günde üç kez dezenfeksiyon işleminden geçirileceğini belirtti.

İran'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde belediyelere bağlı park ve bahçeler 26 Mart'ta kapatılmıştı.

Ne olmuştu?

Salgın nedeniyle 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'da, son günlerde virüs nedeniyle yaşanan günlük can kayıpları 100'ün altına indi. Son bir haftadır vaka sayısında da düşüş sürecine girildi.

Buna karşın yetkililer, sınırlı test imkanları nedeniyle ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor. Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi de Meclis Araştırma Merkezi'nin raporuna göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısının resmi rakamların üzerinde olduğunu açıklamıştı.

İran'da geçen hafta itibarıyla Kovid-19'a karşı alınan önlemler kısmen gevşetilmişti. Pazartesi günü ise bir ay sonra şehirler arası yolculuklara izin verilmiş ve düşük riskli birçok işletme de de yeniden faaliyete başlamıştı.

Ülkede Kovid-19'a karşı daha sıkı tedbirler alınmasını öneren uzmanlar, önlemlerin gevşetilmesinin virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdiğini belirtiyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle 90 kişi daha yaşamını yitirdi
KORONAVİRÜS
İran'da koronavirüs nedeniyle 90 kişi daha yaşamını yitirdi

New York'taki hastanelerde, solunum cihazına bağlanan hastaların çoğu öldü
KORONAVİRÜS
New York'taki hastanelerde, solunum cihazına bağlanan hastaların çoğu öldü

İspanya'da koronavirüs kaynaklı 440 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İspanya'da koronavirüs kaynaklı 440 kişi daha hayatını kaybetti

Vuhan’da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı: Çin hükümetini kızdıracak haberler yapmışlardı
KORONAVİRÜS
Vuhan’da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı: Çin hükümetini kızdıracak haberler yapmışlardı
Abone Ol Google News
100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Yurdun her yerinde aynı anda.
Giriş-çıkışlar durduruldu

Giriş-çıkışlar durduruldu

​Adalar Kaymakamlığı, yeni karar aldı.
Aynı anda

Aynı anda

Türkiye 100. yılda İstiklal Marşını okudu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Şehirde hasta kalmadı!

Şehirde hasta kalmadı!

Yeni Şafak, Tunceli'nin büyük başarısını inceledi...

Avrupa polisi acımıyor

Avrupa polisi acımıyor

Sokağa çıkma yasağını delenlere tekmeli coplu müdahale.

'Talimat' <br>sorulacak

'Talimat'
sorulacak

​Altun'un evini çeken CHP'li başkan hakkındaki soruşturma büyüyor.

Bir ay sonra...

Bir ay sonra...

Sağlıkçı anne-babanın evlatlarıyla 1 ay sonra ağlatan kavuşma anı.
Ukrayna liderinin hayali THY

Ukrayna liderinin hayali THY

"O seviyede modern bir hava yolu şirketi kurmak istiyorum..."
'Veda günü gibiydi...'

'Veda günü gibiydi...'

Kovid-19 olan Prof. Akkoyunlu'nun ağlatan günlüğü...
İlk gün<br>yasağı delenler

İlk gün
yasağı delenler

​Kimi ambulansa otostop çekti, kimi uyuyakaldı.
Hızla düşüşe geçti

Hızla düşüşe geçti

​30 büyükşehir dışındaki tek ilden sevindiren haber.
Karar verildi

Karar verildi

​UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.