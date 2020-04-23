Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İspanyada koronavirüs kaynaklı 440 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İspanya'da koronavirüs kaynaklı 440 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artarak 22 bin 157'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Haber Merkezi AA
Ülkede ölümler 22 bini aştı.
Ülkede ölümler 22 bini aştı.

Ülkede 21 Nisan'da 430 ve 22 Nisan'da 435 olarak açıklanan ölü sayısı bugün de 440 oldu.

  • Salgında şimdiye kadar toplam 22 bin 157 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 635 artışla 213 bin 24'e çıktı.

Virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısının son 24 saatte 1202 artışla toplamda 34 bin 355'e ulaşması dikkati çekti.

Kovid-19'u yenen hasta sayısı da 88 bini aştı.

Madrid, Sağlık Bakanlığından yaklaşık 6 bin fazla ölüm açıkladı

Diğer yandan İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de toplam 59 bin 199 vaka bulunurken, ölü sayısı 7 bin 684 olarak kayda geçti.

  • Cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak Sağlık Bakanlığının verilerinin çok üzerinde rakamlar açıklayan Madrid özerk yönetim hükümeti ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 14 bini geçtiğini duyurdu.

Özerk yönetimin, Bakanlığın verilerine nazaran salgının başlamasından bu yana Madrid'de yaklaşık 6 bin daha fazla ölüm olduğunu savunması tartışma yarattı.

Ayrıca Madrid Belediyesi, Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için bugün kent merkezindeki Alcala Kapısı'na yas bayrağı asarak, anma töreni düzenledi.

Madrid gibi Katalonya özerk yönetimi de Sağlık Bakanlığından daha yüksek veriler açıklıyor.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve diğer hükümet yetkilileri ise resmi kayıtlara sadece test yapılanların girdiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan ölenlerin gerçek sayısının hiçbir zaman bilinmeyeceğini" ifade ediyor.

Bu arada basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz ama halen zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden olağanüstü hali 15 gün daha uzattık. Bu hastalığı yendikten sonra sağlık sistemimizi yenileyeceğiz. Şu anda tamamen salgınla mücadeleye odaklanmış durumdayız" dedi.

Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatan hükümet, gelecek pazar gününden itibaren 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla, kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin verdi.

İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından tıbbi malzeme desteği için Türkiye'ye teşekkür
KORONAVİRÜS
İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından tıbbi malzeme desteği için Türkiye'ye teşekkür

Vuhan’da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı: Çin hükümetini kızdıracak haberler yapmışlardı
KORONAVİRÜS
Vuhan’da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı: Çin hükümetini kızdıracak haberler yapmışlardı

Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 722 bini geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 722 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 184 bin 263
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 184 bin 263

Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 315'e yükseldi
KORONAVİRÜS
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 315'e yükseldi
Abone Ol Google News
100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Yurdun her yerinde aynı anda.
Giriş-çıkışlar durduruldu

Giriş-çıkışlar durduruldu

​Adalar Kaymakamlığı, yeni karar aldı.
Aynı anda

Aynı anda

Türkiye 100. yılda İstiklal Marşını okudu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Şehirde hasta kalmadı!

Şehirde hasta kalmadı!

Yeni Şafak, Tunceli'nin büyük başarısını inceledi...

Avrupa polisi acımıyor

Avrupa polisi acımıyor

Sokağa çıkma yasağını delenlere tekmeli coplu müdahale.

'Talimat' <br>sorulacak

'Talimat'
sorulacak

​Altun'un evini çeken CHP'li başkan hakkındaki soruşturma büyüyor.

Bir ay sonra...

Bir ay sonra...

Sağlıkçı anne-babanın evlatlarıyla 1 ay sonra ağlatan kavuşma anı.
Ukrayna liderinin hayali THY

Ukrayna liderinin hayali THY

"O seviyede modern bir hava yolu şirketi kurmak istiyorum..."
'Veda günü gibiydi...'

'Veda günü gibiydi...'

Kovid-19 olan Prof. Akkoyunlu'nun ağlatan günlüğü...
İlk gün<br>yasağı delenler

İlk gün
yasağı delenler

​Kimi ambulansa otostop çekti, kimi uyuyakaldı.
Hızla düşüşe geçti

Hızla düşüşe geçti

​30 büyükşehir dışındaki tek ilden sevindiren haber.
Karar verildi

Karar verildi

​UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.