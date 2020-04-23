Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Vuhanda kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı Çin hükümetini kızdıracak haberler yapmışlardı
DÜNYA

Vuhan’da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı: Çin hükümetini kızdıracak haberler yapmışlardı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde 26 Şubat’tan bu yana haber alınamayan gazeteci Li Zehua, 2 ay sonra ortaya çıktı. Zehua, polis tarafından 24 saat sorgulandıktan sonra, ‘hassas epidemik alanlara’ girdiği gerekçesiyle bir ay boyunca karantinada tutulduğunu belirtti.

Haber Merkezi DHA
Salgını başladığı ilk zamanlarda Çin'de virüs haberleriyle hükümeti kızdıran gazetecilerden biri olan Zenhua açıklamalarda bulundu.
Salgını başladığı ilk zamanlarda Çin'de virüs haberleriyle hükümeti kızdıran gazetecilerden biri olan Zenhua açıklamalarda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan ve 180 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'ın Vuhan kentinde ortadan kaybolan 3 gazeteciden biri olan Li Zehua (25), 2 ay sonra tekrar ortaya çıktı.

Salgını başladığı ilk zamanlarda Çin'de virüs haberleriyle hükümeti kızdıran gazetecilerden biri olan Zenhua açıklamalarda bulundu. Zenhua, polis tarafından 24 saat sorgulandığını belirtti ve ‘hassas epidemik alanlara’ girdiği gerekçesiyle polis tarafından bir ay boyunca karantinada tutulduğunu ifade etti.


"SALGINLA İLGİLİ SÜREKLİ BİLGİ VERİYORDU"

Eski Çin Merkez Televizyonu CCTV çalışanı olan Zehua, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan’da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlarla insanlara bilgi aktarıyordu. Zenhua, 26 Şubat’ta beyaz bir cip tarafından takip edildiğini, takip edildiğini fark ettikten sonra evine gittiğini belirtti. Evindeki tüm ışıkları kapatarak beklediğini söyleyen Zehua, 3 saat sonra kapının çaldığını ve kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan 3 kişinin kendisini götürdüğünü ifade etti. Zenhua, polis tarafından bir ay karantinada bekletildiğini ve 28 Mart’ta serbest bırakıldığını belirtti. Başka bir eyalette bulunan memleketine döndüğünü ifade eden Zenhua, bir ay süren karantina sürecinde polisin ona iyi davrandığını vurguladı.


İKİ GAZETECİ HALA KAYIP

Haberde, diğer 2 gazetecinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. Fang Bin, bir otobüse insanların cansız bedenlerinin yüklendiği anları kayıt altına aldıktan sonra 9 Şubat’ta; Chen Quishi ise 6 Şubat’ta ortadan kayboldu ve kendisinden haber alınamadığı bilgisi kişisel sosyal medya hesabından bir arkadaşı tarafından duyuruldu.

Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 722 bini geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 722 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 184 bin 263
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 184 bin 263

Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 315'e yükseldi
KORONAVİRÜS
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 315'e yükseldi
Abone Ol Google News
100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Yurdun her yerinde aynı anda.
Giriş-çıkışlar durduruldu

Giriş-çıkışlar durduruldu

​Adalar Kaymakamlığı, yeni karar aldı.
Aynı anda

Aynı anda

Türkiye 100. yılda İstiklal Marşını okudu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Şehirde hasta kalmadı!

Şehirde hasta kalmadı!

Yeni Şafak, Tunceli'nin büyük başarısını inceledi...

Avrupa polisi acımıyor

Avrupa polisi acımıyor

Sokağa çıkma yasağını delenlere tekmeli coplu müdahale.

'Talimat' <br>sorulacak

'Talimat'
sorulacak

​Altun'un evini çeken CHP'li başkan hakkındaki soruşturma büyüyor.

Bir ay sonra...

Bir ay sonra...

Sağlıkçı anne-babanın evlatlarıyla 1 ay sonra ağlatan kavuşma anı.
Ukrayna liderinin hayali THY

Ukrayna liderinin hayali THY

"O seviyede modern bir hava yolu şirketi kurmak istiyorum..."
'Veda günü gibiydi...'

'Veda günü gibiydi...'

Kovid-19 olan Prof. Akkoyunlu'nun ağlatan günlüğü...
İlk gün<br>yasağı delenler

İlk gün
yasağı delenler

​Kimi ambulansa otostop çekti, kimi uyuyakaldı.
Hızla düşüşe geçti

Hızla düşüşe geçti

​30 büyükşehir dışındaki tek ilden sevindiren haber.
Karar verildi

Karar verildi

​UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.