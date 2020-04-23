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Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle 90 kişi daha yaşamını yitirdi
DÜNYA

İran'da koronavirüs nedeniyle 90 kişi daha yaşamını yitirdi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 90 artarak 5 bin 481'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Ülkede virüs kaynaklı 5 binden fazla ölüm gerçekleşti.
Ülkede virüs kaynaklı 5 binden fazla ölüm gerçekleşti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 90 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybının 5 bin 481’e yükseldiği belirtildi.

  • Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da günlük bilanço açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 30 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 87 bin 26’ya yükseldiğini söyledi. Ülkede koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin toplam sayısı bugün itibariyle 64 bin 843’e ulaştı.

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