Dünya İrandaki gösterilerde tutuklanan iki çocuk serbest bırakıldı
ASYA

İran'daki gösterilerde tutuklanan iki çocuk serbest bırakıldı

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilerle ilgili tutuklanan iki çocuk, durumlarının kamuoyunda ses getirmesi üzerine serbest bırakıldı. Tahran'dan yayın yapan "Etemad" gazetesine 14 Aralık'ta konuşan Elburz eyaletindeki gösteriler sırasında tutuklanan 15 yaşındaki Emir Hüseyin Rahimi'nin annesi İlham Necef, oğlunun bir protesto sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığa açtığı ateş nedeniyle vücudunda hala saçmalar olmasına rağmen iki aydır hapiste tutulduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
İrandaki gösterilerde tutuklanan iki çocuk serbest bırakıldı
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Tahran'dan yayın yapan "Etemad" gazetesine 14 Aralık'ta konuşan Elburz eyaletindeki gösteriler sırasında tutuklanan 15 yaşındaki Emir Hüseyin Rahimi'nin annesi İlham Necef, oğlunun bir protesto sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığa açtığı ateş nedeniyle vücudunda hala saçmalar olmasına rağmen iki aydır hapiste tutulduğunu söyledi.

Annenin röportajı, gazetede yayımlanmasından sonra başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunda ses getirdi.

Etemad gazetesi, Emir'in dün indirimli kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun Elburz eyaleti Başsavcılığının açıklamasına dayandırdığı haberde de eyalete bağlı Fardis kentindeki gösteriler sırasında molotofkokteylleri hazırlayarak sokakları ateşe verdiği gerekçesiyle tutuklanan 15 yaşındaki Emir'in kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

16 yaşındaki bir çocuğun daha serbest bırakıldığı belirtildi

Öte yandan İlam eyaletine bağlı Abdanan kentindeki gösteriler sırasında tutuklanan 16 yaşındaki Sonya Şerifi'nin de muharebe (devlete karşı savaş açmak) suçlamasıyla idama mahkum edildiğine dair sosyal medyada iddialar ortaya atıldı.

İddialara ilişkin açıklama yapan Abdanan Savcısı Mesud Karger, Sonya'nın kentteki gösteriler sırasında molotofkokteylleri hazırladığını ve "gösterilerin ana unsurlarından biri" olduğunu söyledi.

Buna karşılık Şerifi'nin idama mahkum edildiğine dair iddiaların doğru olmadığını belirten Karger, henüz Sonya Şerifi hakkında iddianamenin hazırlanmadığını aktardı.

Ülke medyasında yayımlanan haberlere göre ise Sonya Şerifi de dün gece kefaletle serbest bırakıldı.

Şerifi'nin serbest bırakılması sırasında kentte kutlamalar yapıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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