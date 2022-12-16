İran'daki gösterilerde tutuklanan iki çocuk serbest bırakıldı

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HDP vekilinin terör örgütlerine nasıl hizmet ettiği bir kez daha deşifre oldu. MLKP terör örgütünün Suriye’deki silahlı kadrolarına katıldıktan 5 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesi, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, dağda ölen örgüt üyesi “İsyan Torhildan” kod adlı Okan Altunöz’ü dağ kadrosuna nasıl gönderdiğini detaylarıyla anlattı. Okan Altünöz’ün Suriye geçme talimatını Çepni’den aldığını söyleyen örgüt üyesi, Çepni’nin dağa gönderme organizasyonunu da yaptığını belirtti. Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın da, ifadesinde HDP vekili Murat Çepni’nin oğlu Zafer Aydın’ı dağ kadrosuna gönderen isim olduğunu söyledi.