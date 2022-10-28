Dünya İranda protestolar sürüyor Polis müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetti
ORTADOĞU

İran’da protestolar sürüyor: Polis müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde önceki günkü gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğü iddia edilen bir kişinin cenaze töreni sonrası yine protestolar düzenlendi. Haberde, “Mahabad’daki gösterilerde ayrılıkçı terör örgütlerinin kentteki siyasi ve güvenlik merkezlerine saldırdığı, iki banka şubesini ateşe verdiği ve bir zincir marketi yağmaladığı” ifade edildi.

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Haber Merkezi Diğer
İran’da protestolar sürüyor: Polis müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetti
İran'da olaylar sürüyor

İran devlet televizyonunun haberine göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde önceki günkü gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğü iddia edilen bir kişinin cenaze töreni sonrası yine protestolar düzenlendi.

Haberde, “Mahabad’daki gösterilerde ayrılıkçı terör örgütlerinin kentteki siyasi ve güvenlik merkezlerine saldırdığı, iki banka şubesini ateşe verdiği ve bir zincir marketi yağmaladığı” ifade edildi.

Olaylar sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı, ancak kim ya da kimler tarafından öldürüldüklerine dair bilgi verilmedi.

‘İKİ GÜNDE SEKİZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ’

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, Mahsa Emini protestoları sırasında iki gün içinde en az 8 kişinin güvenlik güçlerinin müdahalesinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mahabad kentinde önceki gün vurularak hayatını kaybeden İsmail Mevludi (35) adlı bir kişinin Mahsa Emini'nin ölümünün 40. günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Batı Azerbaycan eyaletinin Başsavcısı Nasır Atebati, söz konusu kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada ilk bulgulara göre, Mevludi’nin gerçek mermiyle vurulduğunun tespit edildiğini ve güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanmadığını savundu.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR

İranlı Başsavcı, Mevludi’nin cesedinin gösterilerin düzenlediği yere uzak bir noktada şehrin dışında bulunduğunu aktarırken cinayetle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti.

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede protestolara yol açmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan net bilgi verilmese de Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü gösterilerde 200’den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. Gösterilere katılan binlerce kişi de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.

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Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.

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Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var

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İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.

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Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.

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Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

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Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.

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Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
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Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.


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