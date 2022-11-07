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İran'da protestolar sürüyor

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Tahran Sanat Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yönetimince sınava girişlerinin yasaklamasını slogan atarak protesto ettiği belirtildi. Üniversitede çekildiği ifade edilen görüntülerde, geçen yıl başlayan tiyatro bölümü yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra bu yıl üniversiteye başlayan öğrencilerin tamamının sınavlara girişinin yasaklandığı ileri sürüldü.

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Haber Merkezi Diğer
İranda protestolar sürüyor
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Tahran Sanat Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yönetimince sınava girişlerinin yasaklamasını slogan atarak protesto ettiği belirtildi.

Üniversitede çekildiği ifade edilen görüntülerde, geçen yıl başlayan tiyatro bölümü yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra bu yıl üniversiteye başlayan öğrencilerin tamamının sınavlara girişinin yasaklandığı ileri sürüldü.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği açıklamasına göre, Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesinden 100’e yakın öğretim üyesi, öğrencilere yönelik gözaltılara ve öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmalarına tepki göstererek üniversite rektörüne mektup yazdı.

Urumiye Teknoloji, Noşirevani Teknoloji, Tahran, Şerif Teknoloji üniversiteleri başta olmak üzere ülkenin birçok üniversitesinde öğrenciler protesto düzenledi.

Öte yandan Merivan’daki protestoya ilişkin görüntülerde silah sesleri duyulurken, güvenlik güçlerinin müdahalesinde birçok kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

Esnafın kepenk kapattığı Merivan'da gün boyu süren gösterilerin şiddetlenmesi üzerine başta Tahran olmak üzere Kirmanşah, Şiraz, İsfahan gibi şehirlerde de protestolar sürdü.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini’nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253’e yükseldiğini açıkladı.

Olaylarda 30’dan fazla emniyet görevlisinin de yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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