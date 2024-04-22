İşgal ordusu Gazze'ye yerleşiyor

Gazze'yi kalıcı olarak işgal niyetini saklamayan terör devleti İsrail bu çerçevede adımlar atmaya devam ediyor. İşgalci İsrail kuvvetleri, 12 Nisan'da Gazze'nin orta kesimini doğu-batı yönünde kesen Natzarim hattında başlattığı kara operasyonunu sonlandırdıktan sonra bölgede iki askeri nokta inşa etmeye başladı. Haaretz gazetesinin uydu verilerinden yararlanarak aktardığı bilgiye göre, işgal güçleri Natzarim hattını kuzey-güney yönünde kesen iki ana otoban olan sahile yakın el-Reşid caddesi ve doğusundaki Selahaddin caddesi üzerinde saldırılara üs olması amacıyla iki kalıcı askeri nokta inşa ediyor. Gazetede yer alan haberde, İsrail ordusunun söz konusu iki askeri noktayı uzun vadede kullanmak üzere kurduğu ve kalıcı olmasını istediği aktarıldı. Haberde ayrıca, İsrail ordusunun iki noktaya askeri malzeme ve barınma malzemeleri gönderdiği kaydedildi.

TÜRK DOSTLUK HASTANESİNİ KIŞLAYA ÇEVİRDİLER

Katar merkezli El-Cezire televizyonu ise uydu görüntülerinin işgalci İsrail güçlerinin Natsarim Hattı içindeki Türk Dostluk Hastanesi'ni kışlaya çevirdiğini gösterdiğini aktardı. Hastane, Gazze'de kanser hastalarına özel hizmet veriyordu. El-Cezire'de dün yayınlanan bir programda bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Iraklı Askeri Uzman Tuğgeneral Hatim Kerim el-Fellahi, İsrail ordusunun hastaneyi kışlaya çevirdiğinin kesin olduğunu belirtti.

AHLAKİ İLKELERİ YOK ETTİLER

Fellahi, bu adımın bütün ahlaki ilkeleri yerle bir ettiğine vurgu yaparak, 1949 tarihli Cenevre bildirgesinin 18'inci maddesinin çatışmalar sırasında hastanelerin hedef alınmasını ve kışla olarak kullanılmasını yasakladığının altını çizdi. El-Fellahi, "İsrail, Türk Dostluk Hastanesi'ni kışlaya çevirerek açıkça bu bildirgeyi ihlal ediyor" diye konuştu.

REFAH'A SALDIRIDA KULLANILABİLİR

İsrail ordusu, Natsarim hattında kalıcı olma adımları atarken Gazze'nin güneyindeki 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah bölgesine saldırı başlatma hazırlıklarını da sürdürüyor. El-Cezire'ye değerlendirmelerde bulunan el-Fellahi, uydu görüntülerinin İsrail güçlerinin Natsarim hattında yüksek gözetleme kuleleri de kurduğunu gösterdiğine işaret ederek bu gelişmenin Gazze'nin kuzeyine ya da güneyine yeni bir kara saldırısının habercisi olduğunun altını çizdi.

GECE BOYU BOMBARDIMAN

İsrail'in son dönemde Refah'a operasyon düzenlemek için attığı adımlar düşünüldüğünde saldırının muhtemel yönünün Refah olacağı değerlendiriliyor. Bölgeye son günlerde saldırılarını artıran işgalci İsrail ordusu, Cumartesi gecesi boyunca Refah'ta çeşitli noktalara düzenlediği hava bombardımanıyla çoğu aynı aileden 13 sivili öldürdü.

GÖĞÜS GÖĞÜSE SAVAŞ

Öte yandan İsrail ordusunun hareketliliği, Natzarim hattını kuzey-güney yönünde genişletmeyi amaçladığını gösterirken Filistinli gruplar ise işgal güçleriyle hat üzerinde göğüs göğüse savaşıyor. İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, hattın genişletilmesi için çalışmaların başladığı belirtildi. Açıklamada, "Filistinli silahlı gruplar ile yüz yüze çatışmaların yaşandığı ve hava kuvvetlerinin desteği sayesinde çok sayıda silahlının öldürüldüğü" öne sürüldü. Buna karşılık Hamas Hareketi tarafından yayımlanan açıklamada ise Natzarim hattı üzerinde ilerleyen bir grup İsrail askerinin füzeyle hedef alındığı ve ciddi isabetler kaydedildiği aktarıldı. Direnişçileri işgal güçleriyle yüz yüze çatıştığına işaret edilen açıklamada, Deyr Beleh bölgesinde de İsrail ordusuna ait bir iş makinasının vurulduğu kaydedildi.







