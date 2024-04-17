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Katar’da ‘Gazze’ mesaisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’a Gazze gündemli bir ziyarette bulunacak. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek olan Fidan, burada Hamas yetkilileriyle de bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi ateşkes, rehine takası, insani yardım başta olmak üzere krizin barışçıl çözümü.

Canberk Doğan
04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:29 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakan Fidan, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani.
Hakan Fidan, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani.

İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı Gazze katliamının sonlandırılması için taraflar arasında ateşkes ve rehine takası konusunda çalışmalarına devam eden Türkiye, diplomatik görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar’a bir ziyaret gerçekleştirecek.

ATEŞKES SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek olan Fidan, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek. Bakan Fidan’ın Hamas yetkilileri ile yapacağı görüşmede ateşkes sürecinin ilerlemesi ve savaşın bir an önce bitmesi için girişimler ele alınacak.

ANLAŞMADAN BAŞKA ALTERNATİFİ YOK

Son olarak dün gece Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yerinden edilenlerin özgürce dönmeleri konusunda bir tavizin söz konusu olmadığını belirtti. "Netanyahu ve hükümetinin güç kullanarak esirlerin serbest bırakılması çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır" diyen Rişk, İsrail'in elinde Gazze'deki direniş ile gerçek bir anlaşma yapmaktan başka bir alternatifinin olmadığı mesajını verdi.



#diplomasi
#politika
#Hakan Fidan
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