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İşgalci İsrail'in Refah'taki saldırısında çok sayıda şehidin cesedine ulaşıldı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

11:08 - 21/04/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu” ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, ekiplerin enkaz altındaki çok sayıda cesede ulaştığına dikkat çekilerek, kayıp ve yaralılara ulaşmak için de çalışmaların devam ettiği vurgulandı.Öte yandan görgü tanıkları da AA muhabirine, ilk yardım ekipleri ile sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan binada aralarında kadın ve erkek çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaştığını aktardı.Dün akşam saatlerinde de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alan bombalı saldırısında hamile bir Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği doktorlar tarafından kurtarılmıştı.


İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.



#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
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