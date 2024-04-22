ABD'nin ambargosu sonrası Gazze kasabı Netanyahu çılgına döndü: Absürtlüğün daniskası!

Esir takası için tüm tekliflerinin Hamas tarafından reddedildiğini iddia eden Netanyahu, İsrail sokaklarında hükümetin istifası, erken seçim ve bir an önce esir takası anlaşması imzalanması için düzenlenen protestolara işaret ederek

, "Hamas'ın İsrail'deki ayrışmadan yararlandığını ve hükümete yönelik baskıdan cesaret aldığını"