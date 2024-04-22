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ABD'nin ambargosu sonrası Gazze kasabı Netanyahu çılgına döndü: Absürtlüğün daniskası!

İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu görüntülü mesajında esir takası anlaşması için Hamas'a "askeri ve diplomatik baskıyı artıracaklarını" söyledi. Netanyahu, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini belirterek “Tüm gücümle savaşacağım” ifadelerini kullandı.

11:25 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:59 - 22/04/2024 Pazartesi
AA
Netanyahu, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi.
Netanyahu, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi.
İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayınladığı görüntülü mesajında,
"Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri kurtarma misyonundan bir an bile vazgeçmediğini"
söyledi.

Esir takası için tüm tekliflerinin Hamas tarafından reddedildiğini iddia eden Netanyahu, İsrail sokaklarında hükümetin istifası, erken seçim ve bir an önce esir takası anlaşması imzalanması için düzenlenen protestolara işaret ederek
, "Hamas'ın İsrail'deki ayrışmadan yararlandığını ve hükümete yönelik baskıdan cesaret aldığını"
öne sürdü.

Hamas'ın esirleri serbest bırakmak için şartlarını ağırlaştırdığını söyleyen Netanyahu, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracaklarını" çünkü bunun esirleri geri getirmek ve "zafer kazanmak" için tek yol olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, "İsrail ordusunun savunma ve saldırıda güçlü olduğunu, düşmanlarının İsrail'e galip gelemeyeceğini, kendilerinin üstün olacağını" söyledi.


İsrail ordusunu ve savaşçılarını savunacağını belirten Netanyahu, ABD'nin Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusuna bağlı "Netzah Yehuda" taburuna yaptırım uygulamayı planladığı haberlerine ilişkin
,
"Eğer ki birisi İsrail ordusunda bir birime yaptırım uygulayabileceğini düşünüyorsa buna karşı tüm gücümle savaşacağım."
ifadesini kullandı.

Netanyahu,
"Askerlerimiz terörist canavarlarla savaşırken, bir IDF birimine yaptırım uygulama niyeti absürtlüğün daniskası ve ahlaki açıdan en düşük noktadır. Liderliğimi yaptığım hükümet bu hamlelere karşı her türlü yola başvuracaktır"
dedi.

  • Daha önce Axios haber sitesi, ABD’nin, işgal altındaki Batı Şeria’da insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’in Netzah Yehuda tugayını hedef alacağını yazmıştı.

BBC, kararın ihlallerde yer aldığı iddia edilen yabancı askeri birliklere yönelik Amerikan yasağı uyarınca alınmış olabileceğini tespit etti.


Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası müzakereleri

Hamas, 13 Nisan'da İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Hamas'ın cevabının genel hatlarıyla olumsuz olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, "gerçek bir anlaşma olmaksızın İsrailli esirleri kesinlikle teslim etmeyeceklerini" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların başında Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talep etmesi buna karşın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ısrar etmesinin geldiği belirtiliyor.

Hamas'ın Gazze Şeridi içinde zorla yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin kuzeydeki evlerine geri dönmesini talep ettiği İsrail'inse Gazze'de kara işgaline devam etmekte ısrarcı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Bazı esir yakınları, Netanyahu destekçilerince sosyal medyada gördükleri tepkilerin yanı sıra hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde de fiziksel saldırıya uğradıklarını belirtiyor.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana aralıksız şekilde devam eden saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli can verdi, yaklaşık 78 bin kişi yaralandı. İsrail'in 16 yıldır süren ablukasının ardından kara işgali ve ağır bombardımanına sahne olan 360 kilometrekarelik Gazze'de 2,3 milyon Filistinli, insan hakları örgütlerine göre 21. yüzyılın en ağır insanlık felaketlerinden birini yaşıyor.



#Netanyahu
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#Hamas
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