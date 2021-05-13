İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Tevane Köy Meclisi Başkanı Muhammed Rab'i yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, bayramlaşmak için köyde dolaşan Filistinlilere taşlarla saldırdığını söyledi.

Rab'i, köy halkının yerleşimcilerin saldırısına karşı koymak için toplanması üzerine İsrail askerlerinin olaya müdahale ederek Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle ateş açmaya başladığını belirtti.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 8 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Rab'i, yaralıların durumuyla ilgili bilgi vermedi.

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