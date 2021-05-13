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Dünya Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri desteğinden dolayı Türkiyeye teşekkür etti
ORTADOĞU

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı telefonla arayan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in saldırılarına karşı desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri desteğinden dolayı Türkiyeye teşekkür etti
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, Erbaş'ı telefonla aradı.

Görüşmede Sabri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik giriştiği insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarının son derece önemli olduğunu söyleyerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Sabri görüşmede, şunları kaydetti:

  • "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ve sizin kıymetli konuşmalarınız çok önemli. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Filistin'i destekleyen bu konuşmaların bizim buradaki sebatımızı desteklediğini bir kez daha ifade etmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İnşallah gelecek bayramlarda bütün Müslüman ülkelerin özgürleşmiş olduğu bir ortamda, Özgür Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da buluşmak üzere sizin ve Türk halkının bayramını kutlamak istiyorum."

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"Müslüman devletler birlik sağlarsa zulüm son bulacak"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırgan davranışlarının kabul edilemez olduğunu ve bunu telin ettiklerini belirterek, "Bundan sonra Müslümanlar beraber olurlar, birlik içerisinde olurlar ve bu şımarık terör devletinin çok rahat bir şekilde hareket etmesini engelleriz inşallah. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki, Müslüman devletlerinin bu dağınıklığı ortadan kalktığında, Kudüs'teki bu işgal ve zulüm son bulacaktır inşallah. Buna inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

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Tüm Filistin halkının bayramını kutlayan Erbaş, Türkiye'de, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda büyük bir duyarlılık bulunduğunu ve bütün Müslümanların tek yumruk olduklarını kaydetti.

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