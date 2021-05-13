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Dünya Netanyahudan katliam emri Soruşturma komisyonlarından korkmayın
ORTADOĞU

Netanyahu'dan katliam emri: Soruşturma komisyonlarından korkmayın

Lid'deki İsrail sınır muhafızlarını ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, katliam emri verdi. “Desteğimiz tam. Soruşturma komisyonlarından korkmayın” diyen Netanyahu, İsrail’in hukuk tanımazlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Netanyahudan katliam emri: Soruşturma komisyonlarından korkmayın
İsrail Başbakanı Netanyahu

İşgalci İsrail güçleri, masum Filistinli sivillere, savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin saldırmaya ve Filistinlilerin evlerini basarak şiddet uygulamaya devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu, skandal bir açıklamada bulundu.

"SORUŞTURMA KOMİSYONLARINDAN KORKMAYIN"

Lid kentindeki İsrail sınır muhafızlarını ziyaret eden Netanyahu, “Size desteğimiz tam. Soruşturma komisyonlarından korkmayın” dedi.

İsrail’in hukuk tanımazlığını bir kez daha gözler önüne seren Netanyahu, açık bir şekilde katliam emri verdi.

Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
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Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
İşgalci İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli sivilleri hava saldırısıyla vurmaya devam ediyor. Bu kareler İsrail bombardımanının en net görüntüsü olarak kayıtlara geçti. Görüntülerde sivil halkın bulunduğu bölgeler yerle bir edildi.

İşgalci İsrail Gazze'yi bombalıyor: Vurulan binanın yıkılma anı kamerada
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İşgalci İsrail Gazze'yi bombalıyor: Vurulan binanın yıkılma anı kamerada
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

İşgalci İsrail askerleri köşeye sıkıştırdıkları savunmasız Filistinli genci darp etti
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İşgalci İsrail askerleri köşeye sıkıştırdıkları savunmasız Filistinli genci darp etti
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisinin genç bir Filistinliye tutuklamadan önce şiddet uygulaması kameraya yansıdı.

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde, Filistinli kadınların bulunduğu bölmeye göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı. İçeride mahsur kalan kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
OYNAT 00:59
İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.


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