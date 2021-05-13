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Dünya İsrailin saldırılarında biri çocuk 4 kişi daha şehit oldu
ORTADOĞU

İsrail'in saldırılarında biri çocuk 4 kişi daha şehit oldu

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 87'ye çıktı.

Haber Merkezi AA
İsrailin saldırılarında biri çocuk 4 kişi daha şehit oldu
İşgalci İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarında şehit sayısı her geçen saat artıyor.

İşgalci İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 87'ye yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 18'inin çocuk, 8'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 530'a ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 83, yaralı sayısını da 487 olarak duyurmuştu. Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü. Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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