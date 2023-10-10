İşgalci İsrail ordusunun pazar gecesinden itibaren aralıksız yoğun bombardıman altına aldığı Gazze’de hedef gözetmeksizin yapılan saldırılar korkunç bir yıkım getirdi. “Soykırım hazırlığı” olarak nitelendirilen bombardımanlar nedeniyle insani dramın her geçen saat arttığı bölgede can kaybı 140’ı çocuk, 105’i kadın, 687’yi geçerken yaralı sayısı 3 bin 726’yı buldu. Öte yandan işgalci güç, 17 senedir abluka altında olan Gazze'yi nefessiz bırakmak için de harekete geçti. İsrailli bakanlar Gazze'ye elektrik, gıda ve su tedarikinin durdurulduğunu belirterek insanlık dışı açıklama yaptı. On binlerce yedek asker Gazze sınırına gönderilirken, İsrail tankları da bölgede konuşlanıyor. İsrail'in bu denli cüretkar hareket etmesinde, ABD'den aldığı kayıtsız şartsız desteğin de etkili olduğu belirtiliyor. Son olarak ABD bir uçak gemisi ve muharebe gücünü destek amaçlı İsrail kıyılarına gönderdiğini açıklamıştı.

Biden'dan tam destek

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas’ın İsrail’e yönelik operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in kendisini savunmaya devam edebilmesini sağlayacaklarını belirterek, mühimmat ve silah yardımı desteğini açıklarken, "ABD, İsrail’in yanında” dedi. ABD hem İsrail'e ekipman ve mühimmat desteği verecek hem de askeri yardımını önümüzdeki günlerde artıracak.

Axios haber sitesinde yayınlanan habere göre; Hamas’ın saldırılarının ardından gerçekleşen Biden-Netanyahu telefon görüşmesinde Gazze’ye kara harekatı ihtimali ele alındı. Netanyahu, ABD Başkanı’na “(Gazze’ye) girmeliyiz. Şu anda pazarlık yapamayız” dedi. “Bir ülkenin Orta Doğu’da zayıflık gösteremeyeceği” mesajını veren Netanyahu, Lübnan sınırında bir cephe açılmasının endişe verici ancak ülkesinin bu senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Kaynaklar, Biden’ın, Gazze’ye kara harekatı yapılmaması konusunda Netanyahu’yu ikna etmeye ya da İsrail Başbakanı üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışmadığını aktardı.

Uçak gemisi yolda

Washington, İsrail saldırganlığına destek için uçak gemisi de gönderme kararı aldı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdi. Austin'in talimatıyla USS Gerald R Ford uçak gemisi, bir füze kruvazörü ve dört füze imha gemisi bölgeye hareket etti. Bölgeye Amerikan savaş uçakları da gönderilecek.

Arabuluculuğuteşvik ettim

İsrail soykırıma hazırlanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Blinken, görüşmeden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, Türkiye'yi iki taraf arasında arabuluculuk yapması konusunda teşvik ettiğini belirtti. Blinken'in daha sonra bu paylaşımını silmesi dikkat çekti. Blinken'ın mesajı silmesi işgalci güce destek olarak nitelendi.

Cebeliye ve El-Şati kamplarını vurdu

ABD'nin tam destek çıkışı sonrasında işgalci gücün Gazze'ye saldırıları da zirve yaptı. Dünyada metrekareye düşen nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Gazze’deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi. Hedef gözetmeyen saldırıda aralarında çocukların da olduğu en az 50 Filistinli sivil hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

İnsanlık dışı açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, insanlık dışı açıklamasında Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi. Filistinlilere “hayvan” benzetmesi yapan Gallant, “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” dedi. Gallant'ın açıklamasından hemen sonra İsrail'in Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, “İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” dedi.

Ordu Radyosu akşam saatlerinde İsrail yönetiminin yeni açıklamasını paylaştı. İşgal yönetimi, el-Kassam Tugayları’nın elinde tuttuğu “rehinelerin zarar görmesi pahasına” Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

Hastane işlev dışı kaldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde bulunan tek hastane, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastane çevresine yönelik İsrail saldırılarının hastane çalışanlarının giriş çıkışını imkansız hale getirdiği gibi hastanenin büyük kısmına da hasar verdiği ve hizmetleri durdurduğu kaydedildi.

Camileri vuruyor

Bombardımanı sürdüren işgalci gücün savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze’nin orta kesimlerindeki Er-Rummal mahallesinde bulunan Es-Abbas Camii de çok sayıda roketle vuruldu. Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 7'ye yükseldi.

Tankları sınıra yığdı

İşgalci güç, Aksa Tufanı Operasyonu sonrası 300 bini aşkın yedek askeri de toplamaya başladı. Ordudaki bu hareketlilik büyük bir kara operasyonuyla yeni bir soykırım hazırlığı olarak nitelendi. İsrail ordusu onlarca tank ve zırhlı aracı da yine Gazze sınırına yığmaya devam ediyor.

Tehdit gibi açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise adeta soykırımın mesajını "Orta Doğu'yu değiştireceğiz" sözleriyle verdi. Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kendi askerlerini vurdu

El-Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada İsrail’in Gazze’ye hava saldırılarında daha önce esir alınan 4 İsrail askerinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca İsrail’in Gazze sınırı çevresindeki bölgelerde kontrolü tekrar ele aldığı da ifade edildi. İsrail tarafında da bilanço artmaya devam ediyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 800'ü geçtiği, 2 bin 400 İsraillinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'a sıçradı

Lübnan'da İran destekli Hizbullah güçlerinin de İsrail'e 10'dan fazla füze attığı, Demir Kubbe savunma sisteminin bu füzelerin bazılarını durduramadığı bildirildi. İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup Hizbullah savaşçısının sızdığına dair ihbar aldıklarını da duyurdu. İşgalci güç açıklamasında, bölgeye askerlerin sevk edildiği ifade edildi. Öte yandan İsrail'in Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Ayrıca İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise sınırdaki ilk sızma girişimi üzerine çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin yaralandığını kaydetti. 5 Hizbullah üyesinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Takas görüşmeleri başladı iddiası

Reuters haber ajansı ABD ve Katar koordinasyonunda işgalci İsrail’le, Hamas arasında esir takası için görüşmelerin başladığını duyurdu. İsrail hapishanelerinde insanlık dışı şartlarda tutulan 36 kadın ve çocuğa karşılık Hamas'ın rehin aldığı İsrailli kadın ve çocukları serbest bırakması konuşuluyor.

Tel Aviv’e uçuşlar iptal

Hamas güçleri ve İsrailliler arasındaki çatışmalarda 4 gün geride kalırken çok sayıda hava yolu şirketi, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail’e uçuşları durdurdu. Güney Kore’den İsrail’e doğrudan uçuşlar gerçekleştiren Korean Air, İsrail’e seferleri askıya aldığını duyurdu. Korean Air, sadece kısa süreliğine birkaç tahliye uçuşu gerçekleştireceğini kaydetti. Hindistan’ın en büyük havayolu şirketi Air India, mürettebatın güvenliğini riske atamayacağı gerekçesiyle uçuşları askıya aldığını, 14 Ekim’de tekrardan durum değerlendirmesi yapacaklarını duyurdu. Hong Konglu firma Cathay Pacific de bugün gerçekleştireceği uçuşu iptal ettiğini ve durumu değerlendireceklerini açıkladı. Air France, Tel Aviv uçuşlarını "bir sonraki duyuruya kadar" durdurduğunu açıkladı. Benzer şekilde Transavia da önceki gün Paris ve Lyon'dan Tel Aviv'e gerçekleştirilmesi planlanan tüm uçuşları iptal ettiğini müşterilerine bildirdi. İspanyol havayolu şirketi Iberia Express Tel Aviv uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. United Airlines, American Airlines ve Delta Air Lines da bazı uçuşları iptal ettiklerini, ancak ilerleyen günlerde sefer açılıp açılmayacağına henüz karar vermediklerini kaydetti. Lufthansa ve Emirates de bazı Tel Aviv uçuşlarını askıya aldıklarını duyurdu.

123 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), 123 binden fazla kişinin Gazze’de yerinden edildiğini bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 73 bin kişinin BM tarafından kurulan okullarda barındığını söyledi. Açıklamada okulların kapasitesinin dolmak üzere olduğu uyarısında bulunuldu.







