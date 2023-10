İşgalci İsrail ordusunun pazar gecesinden itibaren aralıksız yoğun bombardıman altına aldığı Gazze’de hedef gözetmeksizin yapılan saldırılar korkunç bir yıkım getirdi. “Soykırım hazırlığı” olarak nitelendirilen bombardımanlar nedeniyle insani dramın her geçen saat arttığı bölgede can kaybı 140’ı çocuk, 105’i kadın, 687’yi geçerken yaralı sayısı 3 bin 726’yı buldu. Öte yandan işgalci güç, 17 senedir abluka altında olan Gazze'yi nefessiz bırakmak için de harekete geçti. İsrailli bakanlar Gazze'ye elektrik, gıda ve su tedarikinin durdurulduğunu belirterek insanlık dışı açıklama yaptı. On binlerce yedek asker Gazze sınırına gönderilirken, İsrail tankları da bölgede konuşlanıyor. İsrail'in bu denli cüretkar hareket etmesinde, ABD'den aldığı kayıtsız şartsız desteğin de etkili olduğu belirtiliyor. Son olarak ABD bir uçak gemisi ve muharebe gücünü destek amaçlı İsrail kıyılarına gönderdiğini açıklamıştı.