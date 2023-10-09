BMGK'daki Filistin-İsrail toplantısında ortak karar çıkmadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken acil bir oturumla toplandı ancak ortak bir açıklama için gereken oybirliğini her zamanki gibi yine sağlayamadı.

Sadece Hamas suçlandı İsrail'e ses eden yok

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, bir dizi ülkenin Hamas'ın saldırılarını kınadığını söyledi. Wood, üyelerin tamamının kınama kararına katılmadığını ifade etti.

Bu ülkeler arasında BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri olan Rusya'nın da yer aldığı ifade edildi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, ülkesinin saldırıları kınamadığının doğru olmadığını söyledi. "Sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz." diyen Nebenzia, Rusya'nın mesajının "çatışmalarının derhal sonlandırılması, ateşkese varılması ve on yıllardır durmuş olan anlamlı müzakerelere başlanması" olduğunu söyledi.







