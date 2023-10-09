Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Filistin davasına desteğini yineledi

Görüşmede, Abbas’ın Tebbun’a “İsrail işgal devletinin” Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği “ciddi ihlaller” hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir’in devlet ve millet olarak Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğuna vurgu yaparak, Filistin davasına desteğini yineledi.Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmadığı sürece bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının mümkün olmayacağını gösterdiğini vurgulayan Tebbun, uluslararası hukuku ve Arap Barış Girişimi’ni işaret etti.