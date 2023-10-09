Filistin Devleti artık ertelenemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olan İstanbul Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin açılışını yaptı. Açılışı yapılan kilisenin temelinin 2019’da kendisinin de katıldığı törenle atıldığına vurgu yapan Erdoğan, kilisenin Süryani cemaatine hayırlı uğurlu olmasını dilerken, inşasında emeği geçenleri tebrik etti.





ÇOK MÜSTESNA KONUMU VAR

Filistin-İsrail gerilimine dair net mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi: “Üç semavi dinin de mukaddes beldesi olan Kudüs-ü Şerif’in hepimiz için önemi, anlamı, değeri ve yeri tartışılmaz. 4 asırdan fazla Kudüs’e hizmet etmekle müşerref olmuş milletimiz açısından bu mübarek beldenin çok müstesna bir konumu var. Ancak Osmanlı’nın bölgeden çekilmesiyle birlikte Müslümanların ve Hristiyanların Kudüs üzerindeki hakları, sayısız Birleşmiş Milletler kararına rağmen adım adım ihlal edilmiştir. Yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu olan Kudüs ne yazık ki gerilimin, işgalin, yıkımın ve gasbın sembolü haline gelmiştir.”





İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNEMLİ

“Orta Doğu tarihini bilenler şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyor. Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Orta Doğu’ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bu noktada her zaman ifade ettiğimiz gibi iki devletli çözüm perspektifinin muhafazası son derece önemlidir.”





DOĞRUYU SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMEDİK

“1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Ancak Kudüs’ü zaman ve mekan olarak bölme gayretleriyle haremi şerife yönelik tacizlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ve itirazımızı her fırsatta dile getirdik. Tüm dünyanın sustuğu dönemlerde biz hakkı, hakikati, acı da olsa doğruyu söylemekten hiçbir zaman çekinmedik.”





KALICI BARIŞ ŞART

“Filistinli kardeşlerimizle daima dayanışma içinde olurken, bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak sorunları daha da derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Gazze halkının abluka sebebiyle çektikleri sıkıntıların hafifletilmesi için de ilgili kurumlarımız aracılığıyla her türlü gayreti gösterdik. Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla hareket ediyoruz. Muhataplarımızla temaslarımızda en fazla üzerinde durduğumuz husus Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasıdır.”





ATEŞE KÖRÜKLE GİTMEYİN

“Adaleti tesis etmede geç kalındıkça maalesef bunun faturasını Filistinliler ve İsraillilerle birlikte tüm bölgemiz ödüyor. Özellikle masum çocukların daha kundaktaki bebeklerin ölümü ve acı çekmesi hepimizin yüreğini yaralıyor. Ateşe körükle gitmenin, başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bölgede söz sahibi tüm aktörleri de barışa samimiyetle katkı vermeye davet ediyoruz.”





İlk tebrik Cumhur İttifakı liderlerinden

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayıp AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.





Kutsallara saldırıları kabul etmeyiz

Türkiye’nin farklı kültürleri, inanç mensuplarını asırlar boyunca barış içinde yaşatmış örnek bir birikime sahip olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Bizim medeniyetimizde mazlumun da zalimin de kimliğine bakılmaz. Adı, inancı, mensubiyeti ne olursa olsun, zalimin karşısında mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir. Son dönemde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı başta olmak üzere doğrudan insana yönelik nefret suçlarının arttığını görüyoruz.”





ANLAYIŞLA KARŞILAMAYIZ

“Kur’anı Kerim’i yakan fanatiklerin alçakça saldırılarına, düşünce hürriyeti denilerek maalesef göz yumuluyor. Müslümanlarla birlikte akıl, izan ve vicdan sahibi diğer inanç gruplarının da bu nefret suçları karşısında verdiği tepki yok sayılıyor. Günden güne büyüyen, kimi ülkelerde artık tahammül sınırlarını aşan bu saldırılara yenilerinin eklenmesini asla kabul edemeyiz. Hangi bahaneyle olursa olsun, insanların kutsallarına saldırılmasına müsaade edenleri anlayışla karşılamamız mümkün değildir.”





İhtiyaçları karşılamak görevimiz

Erdoğan, 85 milyonun her bir ferdi gibi Süryani toplumunun ihtiyaçlarını karşılamayı da devletin asli görevi addettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Özellikle Yeşilköy’de ibadethane konusunda Süryani vatandaşlarımızın bizden geçmişi 14 yıla kadar uzanan bir talebi vardı. Süryani cemaatinin yöneticileriyle eş güdüm içinde çalışarak uygun yer tespitinden arsanın tahsisiyle ilgili idari düzenlemelerin halledilmesine kadar gerekli adımların atılmasını sağladık. Sürecin kesintiye uğramaması ve süratle neticelenmesi noktasında Vatikan nezdinde de girişimlerde bulunarak 3 Ağustos 2019 tarihinde kilisenin temelini attık.”

Yeni kadroda teşkilattan 42 kişi var

İktidarda 21 yılı geride bırakmaya hazırlanan AK Parti, 4’üncü Büyük Olağanüstü Kongresi’ne 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) yüzde 65 yeniledi. MKYK’nın ağırlıklı olarak teşkilat ve yerel yönetim kökenli isimlerden oluşması dikkat çekti. Yaş ortalamasının 50 olduğu AK Parti MKYK’sının en genç üyesi 2003 doğumlu Umut Arman Sonay iken en yaşlı üyesi 1951 doğumlu Yusuf Ziya Yılmaz. MKYK’daki 17 kadın üye bulunurken, yeni kadronun ağırlıklı kısmının, haziranda açıklanan kabine üyeleri gibi 1970’li yıllarda doğan isimlerden oluşması dikkatlerden kaçmadı.

DENEYİMLİ İSİMLER

75 kişilik MKYK’da 42 isim teşkilatlarda etkin olarak görev alan isimler olarak öne çıkıyor. Mustafa Elitaş ve Efkan Ala gibi genel başkanvekilliği görevini yürütecek isimlerin dışında Mahir Ünal ve Ömer Çelik gibi deneyim isimlerle de yola devam edilme kararı alındı. Uzun yıllar ana kademede hizmet veren Ali İhsan Yavuz, 4 dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, partinin 73 kurucusundan biri olan Hayati Yazıcı MKYK’da yer aldı. İl ve ilçe teşkilatlarında görev alan Adnan Günnar, Ahmet Bilal Kıymaz, partinin gençlik kollarından gelen Atakan Yılmaz’ın yanı sıra eski öğretmen Ali Karakaş, polis memuru olarak görev alan Ali Demirel de MKYK’da kendine yer buldu.

Meclis’te tezkere mesaisi

TBMM’nin gündeminde bu hafta Suriye ve Irak tezkereleri olacak. Genel Kurul, bu hafta Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere için mesai yapacak. Kamuoyunda “Deprem Yasası” olarak bilenen Çevre Kanunu’nda köklü değişiklikler öngören yasa teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için de seçim yapılması bekleniyor.

Emeklilerin gözü kabinede

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün “Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız” diyerek duyurduğu emeklilere müjde için toplanıyor. Beştepe’de bir araya gelecek kabinede, Irak ve Suriye’deki terör unsurlarına yönelik operasyonun yanı sıra Gazze’de İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar da ele alınacak. İçişleri Bakanlığı’na yönelik terör saldırısı da kabinenin bir diğer gündem başlığı olacak. TSK’nın terör saldırısı sonrasında başlattığı operasyonlarda ilişkinse son durumu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler anlatacak.







