Dünya İşgalci İsrail güçleri biri gazeteci 8 Filistinliyi gözaltına aldı
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İşgalci İsrail güçleri biri gazeteci 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te biri gazeteci 8 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri biri gazeteci 8 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda Batı Şeria'da 7, Doğu Kudüs'te 1 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında Filistinli gazeteci Radi Karama'nın da olduğu aktarıldı.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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