İşgalci İsrail güçleri biri gazeteci 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci Yahudiler bu kez Filistinlilere ait koyun sürüsüne saldırdı

İşgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Filistinlilere ait küçükbaş hayvanları bıçaklayan Yahudi işgalciler bu kez de koyun sürüsüne saldırdı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Yahudi işgalcinin motorlu testere ile Filistinlilere ait koyun sürüsünü bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.