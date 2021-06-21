İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.
İsrail güçleri bu baskınlarda çeşitli iddialarla 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
DÜNYA
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
OYNAT 00:54
İşgalci İsrail polisi Hazreti Muhammed'e hakareti protesto etmek için toplanan Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail polisi, Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudileri protesto için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu.
Filistinli gençler, Şam Kapısı'nda düzenledikleri provokatif 'Bayrak Yürüyüşü' sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki göstermek için aynı yerde toplanmak istedi.İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanmaya çalışan gençlere ses bombalarıyla saldırdı, üzerlerine tazyikli pis su sıktı. Çok sayıda Filistinliyi darp ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisi, 2'si kadın 3 kişiyi de gözaltına aldı. Atlı polislerin de hazır beklediği Şam Kapısı'ndaki gerginlik devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda 'Bayrak Yürüyüşü' düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişti.