Dünya İsmailin direnişi
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İsmail’in direnişi

İsrail askerleri, El-Halil’de 10 yaşındaki İsmail’i vahşice darp ederek gözaltına aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail askerleri El-Halil’de 10 yaşındaki İsmail’i vahşice darp ederek gözaltına aldı
10 yaşında İsmail En-Niççe İsrail askerleri tarafından vahşice darp edildi. Askerler, En-Niççe’yi 3 saat alıkoydu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı. Filistinli Ziya El-Haddad, İsrail askerlerinin El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde mahallesinde yaşayan kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe’yi “vahşice” darp ederek gözaltı merkezine aldıklarını belirtti.

3 SAAT BOYUNCA TUTULDU

Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların “Her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına” dikkat çekti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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