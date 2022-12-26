Dünya İşgalci İsrail Kudüslü 600ü aşkın çocuğa ev hapsi uyguladı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Kudüslü 600'ü aşkın çocuğa ev hapsi uyguladı

İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te bu yıl 600'den fazla Filistinli çocuğa ev hapsi uyguladığı bildirildi. Raporda, Kudüslü çocukların İsrail'in ev hapsi uygulamalarıyla eğitim başta olmak üzere birçok haklarından mahrum bırakıldıkları gibi korku süreçlerine maruz kaldıkları belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail Kudüslü 600ü aşkın çocuğa ev hapsi uyguladı
Arşiv.

Filistin Esir İşleri Kurumu tarafından hazırlanan raporda, İsrail makamlarının 2015 yılında başlattığı ev hapsi uygulamasının çemberi genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu uygulama kapsamında bu yıl Kudüs kentinde 600'ü aşkın çocuğun ev hapsine maruz kaldığı aktarılan raporda, "İsrail yasaları 14 yaş altı çocukların hapis cezasına izin vermiyor. İsrail makamları da buna karşın,14 yaş altı Kudüslü çocuklara yönelik bir cezalandırma aracı olarak ev hapsine başvuruyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli bir çocuğun, hakkındaki soruşturma dosyası kapanıncaya kadar ev hapsine maruz kalabildiğine işaret edilen raporda, İsrail'in çocuklarla ilgili uyguladığı bu hapsin birkaç gün ile bir yıl arasında değişebildiği vurgulandı.

İsrail mahkemesinden Filistinli bir çocukla ilgili çıkan kararın ev hapsindeki süreci kapsamadığına dikkati çekilen raporda, ev hapsinde tutulan çocuklara takip için bir elektronik bilekliğin takıldığı ve dışarıya çıkmalarına izin verilmediği kaydedildi.

Raporda, Kudüslü çocukların İsrail'in ev hapsi uygulamalarıyla eğitim başta olmak üzere birçok haklarından mahrum bırakıldıkları gibi korku süreçlerine maruz kaldıkları belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, 19 Kasım'daki açıklamasında, İsrail güçlerinin 2015 yılından bu yana 18 yaş altı 9 bin 300'den fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldığını aktarmıştı. Esirler Cemiyeti, 2022 yılında ise İsrail güçlerince yaklaşık 750 çocuğa gözaltı işlemi uygulandığına dikkati çekmişti.

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