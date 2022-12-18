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AVRUPA

AB: Filistinliler topraklarını koruyabilir

Avrupa Parlamentosu, Filistinlilerin topraklarını koruma hakkını tanıdığını söyledi. Konuyla ilgili açıklama, Avrupa Parlamentosu’nun İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm umutları hakkında çarşamba günü aldığı kararın bir parçası olarak yapıldı. Kararda, “İsrailliler ve Filistinliler benzer şekilde güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir; ve bu, topraklarını koruma ve meşru güvenlik çıkarlarını savunma hakkını içerir” ifadelerine yer verildi.

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AB: Filistinliler topraklarını koruyabilir
Avrupa Parlamentosu, Filistinlilerin topraklarını koruma hakkını tanıdığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu, Filistinlilerin topraklarını koruma hakkını tanıdığını söyledi. Konuyla ilgili açıklama, Avrupa Parlamentosu’nun İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm umutları hakkında çarşamba günü aldığı kararın bir parçası olarak yapıldı. Kararda, “İsrailliler ve Filistinliler benzer şekilde güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir; ve bu, topraklarını koruma ve meşru güvenlik çıkarlarını savunma hakkını içerir” ifadelerine yer verildi. İsrail hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etme girişimi olarak görülen, son birkaç on yılda Batı Şeria’da düzinelerce yasadışı yerleşim yeri inşa etti. Karara göre Avrupa Birliği, “iki egemen, demokratik devletin yan yana barış içinde yaşadığı ve güvenliğin garanti edildiği, her iki devletin de başkenti Kudüs olan” iki devletli çözümü destekleme taahhüdünü yineledi. Oysa, İsrail’in uluslararası hukuka göre Filistin toprağı olarak tanınan işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan yerleşimcilerin sayısını iki katından fazla artırması nedeniyle iki devletli bir çözümün sahada uygulanması giderek daha zor görünüyor.

BM’den de benzer bir karar çıkmıştı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, iki gün önce Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını onaylayan bir kararı oy çokluğuyla kabul etmişti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki de BM Genel Kurulu tarafından Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını destekleyen bir kararın çoğunluk tarafından kabul edilmesinin, Filistin davasının adaletinin ve İsrail işgal varlığının başarısızlığının teyidinden başka bir şey olmadığını dile getirmişti.

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