İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 7 bin 200'den fazla askeri yaralandı

Bakanlık Rehabilitasyon Biriminden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana 7 bin 209 yaralı asker, rehabilitasyon servisine kabul edildi ve bunların yaklaşık yüzde 30'unda, yani 2 bin 111 yaralıda, çeşitli zihinsel tepkiler (psikolojik krizler) görüldü.
Yaralıların yüzde 95'ini 30 yaşına kadar olan yedek askerlerin oluşturduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ordu rehabilitasyon biriminin bu yıl sonuna kadar anksiyete, travma sonrası depresyon, uyum ve iletişim zorlukları gibi psikolojik semptomlardan muzdarip olanlar da dahil olmak üzere 20 bin yeni hastayı kabule hazırlandığı kaydedildi.
İsrail'in, Walla haber sitesinin İsrail ordusunun rehabilitasyon birimine dayandırdığında haberinde de ordunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, 2 binden fazla asker, polis ve güvenlik personelinin "engelli duruma düştüğü" bildirilmişti.
Haberde, ordu ve güvenlik mensuplarının 7 Ekim'den bu yana yüksek strese maruz kalma oranının yüzde 78'lik artışla yüzde 43,5'e yükseldiği kaydedilmişti.