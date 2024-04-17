|
Dünya

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 7 bin 200'den fazla askeri yaralandı

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattıkları 7 Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 200'den fazla askerin yaralandığını duyurdu. Bunların yaklaşık yüzde 30'unda, yani 2 bin 111 yaralıda, çeşitli zihinsel tepkiler (psikolojik krizler) görüldüğü belirtildi.

17:41 - 17/04/2024 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Bakanlık Rehabilitasyon Biriminden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana 7 bin 209 yaralı asker, rehabilitasyon servisine kabul edildi ve bunların yaklaşık yüzde 30'unda, yani 2 bin 111 yaralıda, çeşitli zihinsel tepkiler (psikolojik krizler) görüldü.

Yaralıların yüzde 95'ini 30 yaşına kadar olan yedek askerlerin oluşturduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ordu rehabilitasyon biriminin bu yıl sonuna kadar anksiyete, travma sonrası depresyon, uyum ve iletişim zorlukları gibi psikolojik semptomlardan muzdarip olanlar da dahil olmak üzere 20 bin yeni hastayı kabule hazırlandığı kaydedildi.

İsrail'in, Walla haber sitesinin İsrail ordusunun rehabilitasyon birimine dayandırdığında haberinde de ordunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, 2 binden fazla asker, polis ve güvenlik personelinin "engelli duruma düştüğü" bildirilmişti.

Haberde, ordu ve güvenlik mensuplarının 7 Ekim'den bu yana yüksek strese maruz kalma oranının yüzde 78'lik artışla yüzde 43,5'e yükseldiği kaydedilmişti.

İsrail Lübnan Hizbullahı'nın üst düzey yöneticilerini vurdu

İşgalci İsrail, 1 Nisan 2024 günü İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Büyükelçilik konutunu vurdu. Saldırıda İran'ın üst düzey generalleri öldü. Art arda intikam açıklamalarında bulunan İran, 12 günün ardından 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece saat 23.00 sıraları İsrail'e kamikaze drone saldırısı başlattı. Cılız saldırı işgalci İsrail ordusuna hiçbir zayiat vermezken, özellikle sosyal medyada 'yeni bir savaş' iddiaları tartışıldı. İran'ın, İsrail'e saldırmadan önce ABD ve Rusya'yı bilgilendirdiği ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve Rusya'yı saldırıdan önce bilgilendirdik" ifadeleri yer aldı. Aradan geçen birkaç günün ardından işgalci İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Son olarak bu sabah işgal kuvvetlerinin Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin öldüğü iddia edildi. Lübnan Hizbullahı henüz bir açıklama yapmazken işgalci İsrail ordusu saldırıya ait görüntüleri paylaşarak uzun zamandır izlediği hedefleri vurduğunu açıkladı.

#İsrail
#Filistin
#Gazze Şeridi
38 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Twitter hesap silme: X giriş ve yeni hesap açma işlemi