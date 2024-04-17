İsrail vahşette sınır tanımıyor: Parkta oynayan çocukları vurdu

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda çocuk parkına düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'de sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Megazi Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden en az 11 kişinin cenazesi Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı.
PARKI HEDEF ALDI
Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Megazi Mülteci Kampı'ndaki Mühendis Kavşağı çevresinde bulunan çocuklar için yapılan oyun parkını hedef aldığını vurguladı. Saldırıya maruz kalan sivillerin çoğunluğunun çocuklardan oluştuğunu aktaran görgü tanıkları çocukların oyun parkındaki oyuncaklarla eğlenirken İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.