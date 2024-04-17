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Dünya

İsrail vahşette sınır tanımıyor: Parkta oynayan çocukları vurdu

İran'la yaşadığı gerilim ortamında Gazze'deki katliamlarını tüm hızıyla sürdüren terör devleti İsrail, vahşette sınır tanımıyor.

04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:43 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda çocuk parkına düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'de sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Megazi Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden en az 11 kişinin cenazesi Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı.

PARKI HEDEF ALDI

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Megazi Mülteci Kampı'ndaki Mühendis Kavşağı çevresinde bulunan çocuklar için yapılan oyun parkını hedef aldığını vurguladı. Saldırıya maruz kalan sivillerin çoğunluğunun çocuklardan oluştuğunu aktaran görgü tanıkları çocukların oyun parkındaki oyuncaklarla eğlenirken İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.


İsrail Lübnan Hizbullahı'nın üst düzey yöneticilerini vurdu

İşgalci İsrail, 1 Nisan 2024 günü İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Büyükelçilik konutunu vurdu. Saldırıda İran'ın üst düzey generalleri öldü. Art arda intikam açıklamalarında bulunan İran, 12 günün ardından 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece saat 23.00 sıraları İsrail'e kamikaze drone saldırısı başlattı. Cılız saldırı işgalci İsrail ordusuna hiçbir zayiat vermezken, özellikle sosyal medyada 'yeni bir savaş' iddiaları tartışıldı. İran'ın, İsrail'e saldırmadan önce ABD ve Rusya'yı bilgilendirdiği ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve Rusya'yı saldırıdan önce bilgilendirdik" ifadeleri yer aldı. Aradan geçen birkaç günün ardından işgalci İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Son olarak bu sabah işgal kuvvetlerinin Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin öldüğü iddia edildi. Lübnan Hizbullahı henüz bir açıklama yapmazken işgalci İsrail ordusu saldırıya ait görüntüleri paylaşarak uzun zamandır izlediği hedefleri vurduğunu açıkladı.


#Soykırım
#Gazze
#Filistin
#İsrail
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