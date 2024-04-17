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Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 5 bin Filistinliyi alıkoydu

Terör devleti İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana en az 5 bin Filistinliyi alıkoyduğu bildirildi.

15:18 - 17/04/2024 Çarşamba
AA
Gazze
Gazze
Gazze
'deki hükümetin Medya Ofisi,
"17 Nisan Filistin Esirler Günü"
dolayısıyla yazılı bir açıklama paylaştı.

Bu yıl Esirler Günü'nün "savaş şartlarında" geçtiği belirtilen açıklamada, bu sürede İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğu ifade edildi.


Gazze'de alıkonulan Filistinlilerle İsrail hapishanelerindeki tutuklu sayısının 10 bine ulaştığı aktarılan açıklamada, tutuklu Filistinlilerin, uluslararası sözleşmelere aykırı türlü işkence ve ihlallere maruz kaldığı kaydedildi.


Açıklamada, uluslararası topluma, hukuki, insani ve ahlaki sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuldu.


Filistin Esirler Heyeti'nden daha önce yapılan açıklamada da İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim'den sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın uygulandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının da 7 bin 630'a yükseldiği bildirilmişti.


FKÖ'ye bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.




#gazze
#İsrail
#Filistin
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