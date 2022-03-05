İşgalde 10'uncu gün: Silahlar susacak mı? Rus ordusundan geçici ateşkes ve insani koridor adımı
Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 10'uncu güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 10'uncu gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...
10.55: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 37 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyurdu.
10:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya’da yönetimi değiştirerek Ukrayna’ya yönelik saldırılara son vermeye çalışmayacağını işaret ederek, "Rusya’da yönetim değişikliği peşinde değiliz ve her halükarda bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir" dedi.
10.25: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko: Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı.
REKLAM
10.10: Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kari çevresindeki kuşatma küçülüyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırmaya devam ediyor" denildi.
09.58: Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Rusya tarafından yapılan saldırılar nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor.
09.36: Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.
07.30: ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.
07.20: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.
REKLAM
07.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması konusundaki tutumuna tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bir diğer konuşmasında ise halen Ukrayna’da olduğunu belirterek, "Kiev’deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.
00.01: Rusya, Facebook'un ardından Twitter ve Youtube'a da erişimi engelledi.