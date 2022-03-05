Dünya İşgalde 10uncu gün Silahlar susacak mı? Rus ordusundan geçici ateşkes ve insani koridor adımı
AVRUPA

İşgalde 10'uncu gün: Silahlar susacak mı? Rus ordusundan geçici ateşkes ve insani koridor adımı

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 10'uncu güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi AA
İşgalde 10uncu gün: Silahlar susacak mı? Rus ordusundan geçici ateşkes ve insani koridor adımı
Putin - Zelenskiy

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 10'uncu gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...

10.55: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 37 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyurdu.

10:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya’da yönetimi değiştirerek Ukrayna’ya yönelik saldırılara son vermeye çalışmayacağını işaret ederek, "Rusya’da yönetim değişikliği peşinde değiliz ve her halükarda bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir" dedi.

10.25: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko: Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı.

10.10: Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kari çevresindeki kuşatma küçülüyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırmaya devam ediyor" denildi.

09.58: Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Rusya tarafından yapılan saldırılar nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor.

09.36: Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

07.30: ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

Yeni Şafak ekibine silah doğrultan Ukrayna askerleri Türk olduklarını öğrenince yardımcı oldu
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Yeni Şafak ekibine silah doğrultan Ukrayna askerleri Türk olduklarını öğrenince yardımcı oldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in doğusunda yer alan Rusaniv kentine hareket eden, içinde Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz'ün de bulunduğu otomobile, bölgede radar kurulumu yapan Ukrayna birlikleri tarafından tehdit unsur sanılarak silah doğrultuldu. Takip edilerek bir süre sonra durdurulan ve polisler tarafından üst araması yapılan gazetecilere, Türk oldukları anlaşılınca Ukrayna güçleri tarafından yardımcı olundu. Ukrayna polisi, Türk gazetecilere Kiev'e kadar refakat etti.

07.20: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.

07.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması konusundaki tutumuna tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bir diğer konuşmasında ise halen Ukrayna’da olduğunu belirterek, "Kiev’deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.

00.01: Rusya, Facebook'un ardından Twitter ve Youtube'a da erişimi engelledi.

Kiev’de bulunan Çek vatandaşı: Büyükelçim burayı terk etti beni sadece Türkler tahliye edebilir
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Kiev’de bulunan Çek vatandaşı: Büyükelçim burayı terk etti beni sadece Türkler tahliye edebilir
İşgal altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, Çek Cumhuriyeti'nin İstanbul muhabiri ile diyaloğunu aktardı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçi'sinin ülkeyi terk ettiğini ve ülkesinin kendisini oradan çıkartamayacağını söyleyen Çek vatandaşı, 'Tahliyem için Türk Büyükelçiliğini aramayı tercih ederim. Beni muhtemelen buradan etse etse Türk Büyükelçiliği tahliye edecektir' dedi.

Putin'in dünyayı korkutan talimatı sonrası ABD harekete geçti: Yakından takip ediyoruz
FOTOĞRAF 14
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatından bu yana Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında değişiklik görmediklerini belirtti.
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Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Rusya'nın stratejik kuvvetlerini teyakkuza geçirmesi kapsamında nükleer silahlarını konuşlandırmasında herhangi bir değişiklik görüp görmediklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
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\"Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında herhangi bir değişiklik görmedik ve elbette ki bunu her gün yaptığımız gibi yakından takip ediyoruz. Şunu da yine ifade etmeliyim ki Bakan (Lloyd) Austin stratejik caydırıcılığımıza güveniyor ve kendi ülkemizi savunmamız konusunda rahat.”
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 27 Şubat'ta Rus ordusuna \"caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna\" geçirmesi talimatı vermişti.
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Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rus liderin bu talimatının, Rus nükleer doktrininde tam tanımını göremediklerini ve bu konuyu incelediklerini açıklamıştı.
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Kirby, Rusya'nın Karadeniz'den Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik bir harekata girişip girişmediğine yönelik soruya, \"Bu sabah itibarıyla Karadeniz'de Odessa'ya yönelik bir saldırının an meselesi olduğunu gösterecek herhangi bir hareketlilik görmedik.\" yanıtını verdi.
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Bunun, kısa süre içinde Odessa'ya yönelik herhangi bir harekatın başlamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Kirby, Herson'un batısına doğru karadan ilerleyen Rus güçlerinin kuzeydoğudan Odessa'ya saldırı düzenleme ihtimalinin de söz konusu olabileceğine dikkati çekerek, Rusların tam olarak Odesa'ya nasıl bir harekat başlatacağını henüz bilmediklerini belirtti.
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Zaporijya Nükleer Santrali'nin olduğu bölgedeki çatışmaları \"Rusların düşüncesiz bir şekilde nükleer santrali askeri güçle almaya çalışması\" olarak değerlendiren Kirby, \"O yangının başlatan şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Açıkçası saldırı vardı. Orada ağır mühimmat kullanıldı ve Rus güçlerinin o santralin kontrolünü ele geçirmek için başlattığı bir saldırı vardı.\" diye konuştu.
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Tarihe bakıldığında&nbsp;Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949'da ilk kez nükleer silah denemesini&nbsp;yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu.<br><br>Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980'li yıllarda SSCB'nin nükleer silah sayısı ise&nbsp;40 bini aştı.&nbsp;<br><br>SSCB'nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda yer alıyor.
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün&nbsp;yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor.<br><br><br>Rusya'nın hali hazırda&nbsp;1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.<br>Öte yandan&nbsp;Rusya'nın nükleer&nbsp;silahları kadar&nbsp;süpersonik füze sistemleri de oldukça etkin.
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Ruslar, SSCB döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalararası uçuş yapabilen süpersonik füzeler de&nbsp;geliştiriyor.<br><br>Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.<br><br>Rusya,&nbsp;denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesiyle&nbsp;Mach 4,5 ile&nbsp;Mach 6 arasında hipersonik hızlara ulaşmayı da&nbsp;hedefliyor.
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Rusya’nın Hindistan ile ortak geliştirdiği BrahMos I&nbsp;adlı süpersonik füzesi ise&nbsp;alanının en iyilerinden biri olarak görülüyor.<br><br>Ses hızının üç katına çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan BrahMos I, Rusya'nın Oniks füzesinin bir uyarlaması olarak ifade ediliyor.<br><br>300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen BrahMos I, havadan, denizaltından ve gemiden fırlatılabiliyor.
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Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal.<br><br>Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin&nbsp;testlerini&nbsp;2018'de yapmıştı.
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Öte yandan&nbsp;11 bin kilometre menzilli RS-24 Yars füzesi ise katı yakıtla işleyen iki kademeli kıtalararası balistik füze olarak öne çıkıyor.<br><br>Bu füzenin yıkıcı gücü ise&nbsp;1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerinde atılmış Amerikan atom bombalarının yıkıcı gücünden&nbsp;50 misli daha&nbsp;büyük olarak ifade ediliyor.
Putin'in dünyayı korkutan talimatı sonrası ABD harekete geçti: Yakından takip ediyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatının ardından Pentagon harekete geçti. ABD'li yetkililer dünyayı korkutan talimatın ardından Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yakından takibe aldı.
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