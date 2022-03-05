Ukrayna'da insani koridorların açılmasıyla halk tren garlarına akın etti: İzdiham anları kamerada

Rusya'nın geçici ateşkes kararı sonrası Ukrayna'da Mariupol ve Volnovaha'da sivil tahliyesi için insani koridor açıldı.
İnsani koridorun açılmasını fırsat bilen halk, tren garına akın etti. Garda yaşanan izdiham cep telefonu kamerasına yansıdı. Trene binmeyi başaran bir kadının çocuğuna elini uzatıp trene almaya çalıştığı görüntüler yürekleri dağladı.
DÜNYA
İşgalde 10'uncu gün: Silahlar susacak mı? Rus ordusundan geçici ateşkes ve insani koridor adımı
FOTOĞRAF 14
Ukrayna`nın başkenti Kiev`in kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv kentine Rus ordusunca hava saldırıları devam ediyor.
Kiev'in Chaika bölgesinde Rusya`nın bombardımanından sonra çok sayıda bina enkaza döndü.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernihiv`de sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı arttı.
Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 47 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.
18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.
Ukrayna'nın Çernihiv kentinden geriye kalan: Yıkılan evler yanan arabalar
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere Harkiv ve Çernihiv'e yönelik saldırılar sürüyor. Rus ordusunun, Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan kente düzenlediği hava saldırısında onlarca sivil hayatını kaybetti. İşte saldırılar sonrası geriye kalanlar...
FOTOĞRAF 5
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 20 km kuzeyindeki İrpin'de Rus savaş uçakları binaların arasında alçak uçuş yapıp her bir noktaya bomba bırakıyor. Kiev ile İrpin'i birbirinden ayıran İrpin Köprüsü, olası Rus ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusunca havaya uçuruldu.<br>Bölgede yaşayan yüz binlerce kişi arabalarıyla köprüye ulaştıktan sonra yaya olarak güvenli bölgeye geçmeye çalışıyor. İrpin Nehri üzerine atılan tahtalar sivilleri hayata bağlayan tek geçiş noktası.<br><br>
<br>Genç-yaşlı kadın-erkek binlerce kişi yanlarına aldıkları hayvanları ve küçük bavullarıyla tahta köprünün üzerinden Kiev'e kaçıyor. Askerler, sivillerin bu noktadan güvenli geçişini uçaksavarlarla nöbet tutarak sağlıyor. Köpeğiyle birlikte nehri geçen Mariya Vanko, \"Yaşasın Ukrayna\" diye bağırıyor.<br>
Günlerdir Ruslar tarafından bombalandıklarını söyleyen Krsitina Kushnir de, \"Savaş uçakları evleri vuruyor. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yanımıza aldığımız birkaç parça eşya ile birlikte evden çıkmaya karar verdik. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz\" dedi.<br><br>BM ise 24 Şubat'tan bugüne kadar saldırılarda bini aşkın sivilin öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.<br><br><br>
<br>KADIN ASKER ALONA'NIN AYDINLIK GELECEK UMUDU<br><br>Hayat köprüsü şehrin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce kişiye umut olurken Ukrayna ordusu da geçişlerini bu tahta köprü üzerinden gerçekleştiriyor. Askerler, mühimmatlar, yemekler bu köprü üzerinden geçiyor. Kadın asker Alona, \"Bir cephedeyiz ama arkamızda binlerce kadın var. Hepsine minnettarız. Bu savaş bittiğinde çocuklarımıza aydınlık bir gelecek vereceğiz\" diyor.<br><br>
LEMURA ÇOK ÖZEL İSİM<br><br>Kiev Hayvanat Bahçesi'nde bulunan binlerce hayvan saldırılar yüzünden sığınaklara indirildi.<br>
Ukrayna ordusu havaya uçurdu: Yüz binler Kiev'de 'Hayat' köprüsünde geçiyor
Kiev ile 20 km uzağındaki İrpin'i birbirinden ayıran İrpin Köprüsü, olası Rus ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçuruldu. Sivillerin bölgeden tahliyesi nehir üzerine atılan tahtalarla sağlanıyor.
OYNAT 00:21
Ukraynalı şoför sınırı geçemeyince otobüsü Türk yolcu sürdü
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Kiev'de mahsur kalan iş adamı Serdar Çatak, Ukraynalı şoförün sınırı geçememesi nedeniyle 60 yolcusu olan otobüsü güvenli bölgeye ulaştırdı.
OYNAT 00:59
Ukraynalılar Rus zırhlılarının önüne yatarak geçişine izin vermiyor
Ukrayna Herson'da yerli halk, Rus zırhlılarının önüne yatarak ilerlemelerine izin vermiyor.
OYNAT 00:59
Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'dan kaçış sürüyor
Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'nın Lviv kentini terk etmek isteyen sivil halk, tren istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.