Ukrayna'da insani koridorların açılmasıyla halk tren garlarına akın etti: İzdiham anları kamerada

Günlerdir Ruslar tarafından bombalandıklarını söyleyen Krsitina Kushnir de, \"Savaş uçakları evleri vuruyor. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yanımıza aldığımız birkaç parça eşya ile birlikte evden çıkmaya karar verdik. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz\" dedi.<br><br>BM ise 24 Şubat'tan bugüne kadar saldırılarda bini aşkın sivilin öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.<br><br><br>