Dünya İspanya Başbakanı isyan etti Başımıza bir tek zombi saldırısı gelmedi
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İspanya Başbakanı isyan etti: Başımıza bir tek zombi saldırısı gelmedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin son dönemde pandemiden Ukrayna savaşının etkilerine kadar büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Sanchez, TVE kanalında katıldığı programda "Başımıza gelmeyen tek şey bir zombi saldırısı" diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
İspanya Başbakanı isyan etti: Başımıza bir tek zombi saldırısı gelmedi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin son dönemde pandemiden Ukrayna savaşının etkilerine kadar büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sanchez, TVE kanalında katıldığı programda "Başımıza gelmeyen tek şey bir zombi saldırısı" diye konuştu.

2018'de göreve geldiğinden bu yana çok fazla sorunla baş etmek zorunda kaldıklarını, son olarak da enerji krizi ve ekonomik krizin ülkeyi vurduğunu belirten İspanya Başbakanı, anketlerde hükümete desteğin düşmesini anladığını ve bunu değiştirmeye çalışacaklarını söyledi.

İspanya'da Kovid-19 pandemisi ve Ukrayna savaşının etkisiyle enflasyon yüzde 10'u aşarken yakıt, elektrik ve doğal gaza büyük zamlar geldi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre, ülkedeki tüketici enflasyonu Temmuz ayında yüzde 10,7'ye yükselirken, son 12 ayda elektrik fiyatları yüzde 49, yakıt ve gaz fiyatları yüzde 23,9 ve yiyecek fiyatları yüzde 13,5 arttı.

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