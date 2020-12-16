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Dünya İspanya Başbakanı Sanchez Türkiyenin öneminin farkındayız
AVRUPA

İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye'nin öneminin farkındayız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Suriye ve Libya meselelerinin çözümü veya göç meselesinde Türkiye'nin konumunun farkındayız. Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalıyız" diyerek AB'ye çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sanchez, 10-11 Aralık'ta düzenlenen AB Konseyi toplantısıyla ilgili İspanyol meclis genel kurulunda yaptığı bilgilendirme konuşmasında, "Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve yapıcı ajanda oluşturmalıyız." dedi.

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Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde İspanya'nın politikasının iki temele dayandığını aktaran Sanchez, şunları söyledi:

"İspanya olarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlerine karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma içindeyiz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunun, farklı perspektiflerde, çok yönlü ilişkilerimizin olduğunun bilincindeyiz. Başta Suriye ve Libya meselelerinin çözümü veya göç konusunda Türkiye'nin konumunun farkındayız. AB Yüksek Temsilcisi (Josep Borrell) ve AB Komisyonu öncülüğünde Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve yapıcı ajanda oluşturmalıyız."

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