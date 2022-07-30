Dünya İspanya Başbakanı Sanchezden tasarruf önerisi Kravat takmayın
AVRUPA

İspanya Başbakanı Sanchez'den tasarruf önerisi: Kravat takmayın

Rusya-Ukrayna savaşı gaz tedariki sorununu da beraberinde getirdi. Rusya'nın vanaları kısmasıyla Avrupa'nın birçok ülkesinde krize neden olurken, tedbirler peş peşe sıralanıyor. Ancak son olarak İspanya'dan ilginç bir öneri geldi. Başbakan Pedro Sanchez, klima kullanımına karşı enerji tasarrufu için kamu çalışanlarına kravat takmama çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
İspanya Başbakanı Sanchezden tasarruf önerisi: Kravat takmayın
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Rusya-Ukrayna savaşı beraberinde gıda ve enerji krizini getirdi. Türkiye'nin çabaları ile gıda krizi çözülürken Avrupa enerji konusunda çıkmaza girdi. AB ve ABD yaptırımlarına karşı Avrupa'ya yapılan enerji ithalatında ruble ile ödeme şartı koşan Rusya tek tek vanaları kapatmaya başladı. Kış için acil tasarruf planları devreye alan AB ülkelerinde söz konusu gündem özelinde tam bir kaos yaşanıyor. AB içinde doğalgaz kullanımında yüzde 15 azaltma kararı alınırken Macaristan ve Yunanistan gibi ülkeler bu duruma karşı çıktı. Konu hakkında en ilginç çağrı ise İspanya'dan geldi.

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Klima kullanmamak için kravat takmayın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanlara ve kamu çalışanlara kravat takmamaları çağrısında bulundu.

Kendisi de toplantıya kravatsız katılan Sanchez, “Kravat takmadığımı görmenizi isterim. Bu, hepimizin enerji açışından tasarruf yapabileceği anlamına geliyor” diye konuştu.

Avrupa'da bir diğer kriz: Aşırı sıcaklar

Diğer yandan Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar soğutma enerjisinde büyük harcamalara neden oluyor.

İspanya’da son iki haftada aşırı sıcaklar nedeniyle 500’den fazla kişi hayatını kaybederken klima kullanımı da rekor seviyelere ulaştı.

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