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Dünya

İsrail 7 esiri daha öldürdü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında vatandaşı 7 esiri daha öldürdüğü duyuruldu.

04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:09 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik" dedi. İsrail saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor" denildi. Öldürülen Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin hayatta olduğu anlara ilişkin videonun paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında öldürülen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.



#Soykırım
#İsrail
#Gazze
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