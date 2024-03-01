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Dünya

Katil İsrail kana doymuyor: Öldürülen Filistinli sayısı 30 bin 228'e yükseldi!

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında katledilen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 193 artarak 30 bin 228'e yükseldi, yaralı sayısı 71 bin 377 oldu.

13:59 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 14:08 - 1/03/2024 Cuma
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 147. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 16 saldırıda 193 kişinin hayatını kaybettiği, 920 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e, yaralananların sayısının ise 71 bin 377'ye yükseldiği belirtildi.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Katliam
1 saat önce
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