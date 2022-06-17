Dünya İsrail askerlerinden Batı Şeriada kanlı baskın 3 Filistinli öldü 8 kişi yaralandı
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İsrail askerlerinden Batı Şeria'da kanlı baskın: 3 Filistinli öldü 8 kişi yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerlerinden Batı Şeriada kanlı baskın: 3 Filistinli öldü 8 kişi yaralandı ​
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cenin kentinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla 3 Filistinli şehit oldu, 8 kişi de yaralandı." ifadesi yer aldı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre ölen Filistinlilerin, Bera Lehluh, Leys Ebu Surur ve Yusuf Salah olduğu belirlendi.

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Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin kentine baskın düzenleyerek, içinde 4 Filistinlinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydetti.

Olayın ardından İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Olaylara ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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