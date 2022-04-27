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Dünya İsrail askerlerinden Cenine baskın 1 ölü, 3 yaralı
ORTADOĞU

İsrail askerlerinden Cenin’e baskın: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin bölgesinde gerçekleştirdiği baskınlarda 18 yaşındaki bir genç vurularak öldürüldü, 1’i çocuk 3 kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
İsrail askerlerinden Cenin’e baskın: 1 ölü, 3 yaralı
İsrail askerlerinden Cenin’e baskın

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Cenin bölgesinde terörle mücadele adı altında birden fazla noktaya "askeri operasyon" gerçekleştirildi. Filistinlilerin İsrail güçlerine tepki göstermesi üzerinde bölgede tansiyon yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cenin’de çıkan çatışmalarda İsrail güçlerinin 18 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü ve 16 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 3 kişiyi yaraladığı aktarıldı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedenini taşıyan Filistinliler, sokaklara dökülerek İsrail karşıtı sloganlar attı.
İsrail ordusu, farklı noktalara gerçekleştirilen baskınlarda 12 Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

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