İsrail basınından Biden’a Türkiye tavsiyesi: Modern orduya ve üç kıtayı kapsayan ekonomiye sahip Türkiye kaybedilmemeli

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post’da, Joe Biden yönetimindeki ABD ile Türkiye arasında ilişkilerin nasıl olması gerektiğine yönelik bir değerlendirme yapıldı.

"Biden neden Türkiye ile kaygısızca yürümeli" başlıklı yazıda, yeni ABD başkanına, ‘Ankara ile ilişkilerin iyi şartlarda sürdürülmesi gerektiği’ tavsiyesi verildi.

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Yazıda Türkiye için şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye ekonomik olarak üç kıtayı kapsıyor ve birçok iş ve ticaret alanında köprü olarak önemli bir rol oynuyor. Türkiye, modern bir orduyla, kendi bağımsız ve gelişen savunma sanayisiyle güçlü bir müttefik olabilir. Türkiye ayrıca Körfez'de ve Arap dünyasında diplomatik gelişimin ilerletilmesinde rol oynayabilir ve Körfez'deki rekabetin çözülmesine yardımcı olabilir."

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