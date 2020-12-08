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Dünya ABDli yayın kuruluşu Politico Hiç kimse Erdoğanı nasıl engelleyeceğini çözemedi
AMERİKA

ABD'li yayın kuruluşu Politico: Hiç kimse Erdoğan’ı nasıl engelleyeceğini çözemedi

ABD'li yayın kuruluşu Politico, her sene açıkladığı “Avrupa’yı şekillendirecek isimler” listesinde bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “kötü komşu” olarak tasvir eden Politico, hazırladığı bilgilendirme yazısında "Türkiye savaşlarda belirleyici rol oynarken, AB kenarda durup izledi. Brüksel'in, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı koymak için net bir stratejisi yok. Hiç kimse onu nasıl engelleyeceğini çözemedi" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde.

ABD'li yayın kuruluşu Politico tarafından, "Avrupa’yı şekillendirecek en güçlü insanlar" listesi hazırlandı. Yapanlar, bozanlar ve hayalperestler olarak 3 kategoriden oluşan listede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapanlar kategorisinde 6. sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "kötü komşu" olarak tasvir eden Politico, listedeki isimler için hazırladığı bilgilendirme yazılarında Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türk cumhurbaşkanı, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan Kafkasya'ya kadar Avrupa'nın komşuluğundaki savaşlarda belirleyici bir rol oynadı ve AB kenarda durup izledi.

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  • Brüksel'in Recep Tayyip Erdoğan'a karşı koymak için net bir stratejisi yok. Hiç kimse; ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ne de ABD Başkanı Donald Trump, onu nasıl engelleyeceğini çözemedi.

Macron'un İslam'a karşı duruşu konusunda Fransız mallarını boykot etme çağrısına öncülük etti. Erdoğan, AB'nin azalan kaldıracı ve ABD'nin içe dönüşünün bıraktığı iktidar boşluğu sayesinde son yıllarda çok şey kurtarmayı başardı."

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