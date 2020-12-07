Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Alman medyası endişeli Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor
AVRUPA

Alman medyası endişeli: Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor

Türkiye'nin dış politikada aldığı bağımsız kararlar Alman medyasında endişeyle ele alınıyor. Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Alman gazete Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD’den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Türkiye'nin hem Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hem de s-400 alımında tehditlerden etkilenmediğine vurgu yapılan analizde Türkiye'nin bağımsız ve kararlı bir yol izlediği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye’nin, dış politika konusunda taviz vermeyen tavrı Alman medyasında endişeyle karşılanıyor.
Türkiye’nin, dış politika konusunda taviz vermeyen tavrı Alman medyasında endişeyle karşılanıyor.

Türkiye'nin dış politikada bağımsız kararları Alman medyasında endişeyle karşılanıyor.

Alman Tagesspiegel, son yayınladığı analizde, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika konusunda attığı kararlı adımları inceleyen bir yazıya yer verdi.

Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD’den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politik gücüne dair oldukça ses getiren ifadelere yer verildi.

Alman basını: Erdoğan'ı yaptırımla tehdit etmek 'ters tepiyor'
DÜNYA
Alman basını: Erdoğan'ı yaptırımla tehdit etmek 'ters tepiyor'

TEHDİTLER FAYDA ETMEDİ

Rusya’dan S-400 alan ülkenin, NATO müttefiklerinin itirazlarına aldırmadığını ve yaptırım sözlerinden etkilenmediğini belirten Alman gazete, Türkiye’nin aynı bağımsız ve kararlı tavrı Akdeniz’deki sondaj çalışmalarında da izlediğini söyledi.

Bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla neredeyse tüm devletlere Türkiye’ye karşı yardım çağrısında bulunan Yunanistan’ın, ABD’nin de desteğini aldığını belirten yazı, Erdoğan’ın buna rağmen kararlılıkla sondaj çalışmalarına da devam ettiğine yer verdi.

Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak
DÜNYA
Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA VURGUSU

Yazıda ayrıca "Erdoğan, Türkiye'yi AB veya ABD tarafından idare edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor" ifadeleriyle Türkiye'nin bağımsız politikasına vurgu yapıldı.

Alman Tagesschau gazetesi: Savaşların seyrini değiştiren Türk SİHA’larına Avrupa hazır değil
EKONOMİ
Alman Tagesschau gazetesi: Savaşların seyrini değiştiren Türk SİHA’larına Avrupa hazır değil
Abone Ol Google News
Patent başvurusu yapıldı

Patent başvurusu yapıldı

​Kamerası değişebilen akıllı telefonlar geliyor.
37 bin 614 kişikısıtlamayı ihlal etti

37 bin 614 kişi
kısıtlamayı ihlal etti

​İçişleri Bakanlığı son rakamları açıkladı.
Alman medyası endişeli: Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor

Rakiplerimiz <br>belli oluyor

Rakiplerimiz
belli oluyor

​Dünya Kupası Elemeleri kuraları bugün çekilecek.

Kayıp çocuktan güzel haber

Kayıp çocuktan güzel haber

İngiltere'de yaşayan anne dört yıl sonra kızına kavuşacak.
Polise<br>tekmeli saldırı

Polise
tekmeli saldırı

​İzmir'deki olay sonrası adli işlem başlatıldı.
İzmir'de<br>koca vahşeti

İzmir'de
koca vahşeti

​Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı.
56 saatlik<br>kısıtlama sona erdi

56 saatlik
kısıtlama sona erdi

Sokak ve caddelerde hareketlilik başladı.
İntikam amaçlı<br>eylem yapacaklardı

İntikam amaçlı
eylem yapacaklardı

​Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu.
Zafer alayı

Zafer alayı

​Azerbaycan, Karabağ zaferiyle görkemli bir kutlamaya hazırlanıyor.
Tek yol tek millet

Tek yol tek millet

​Doğu Anadolu'da Nahçıvan koridoru sevinci.
Dünya aşıya başlıyor

Dünya aşıya başlıyor

​Rusya ve İngiltere koronavirüse karşı düğmeye bastı.
İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı
Gündem

İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı

İzmir'in Buca ilçesinde yakınları haber alamayınca evine gittikleri Yazgül Soro'nun (57), yatak odasında halıya sarılı vaziyette cesedi bulundu. Annesini öldürdüğünü belirterek olay yerinden kaçan N.M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, evde bulunan ve şüphe üzerine gözaltına alınan Bülent Soro, eşini bıçak darbeleriyle öldürdükten sonra cesedi gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.
Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Ankara'da
Ekonomi

Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Ankara'da

Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul’dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni Ankara’dan hareket etti.
Şanlıurfa'da köyü karıştıran olayda yeni gelişme: Kayıp çocuğuna 4 yıl sonra kavuşacak
Gündem

Şanlıurfa'da köyü karıştıran olayda yeni gelişme: Kayıp çocuğuna 4 yıl sonra kavuşacak

Evli olduğunu bilmeden birlikte yaşadığı kişiden olan 7 yaşındaki kızının, Şanlıurfa'da babası tarafından zorla tutulduğunu belirten annenin şikayeti üzerine, Jandarmanın gittiği Şanlıurfa'daki köyde olaylar çıkmış, babanın yakınlarının direnmesi üzerine çıkan arbedede, çocuğun bir kişinin kolunun altında kaçırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. 4 yıldır kızını görmeyen anne Zübeyde Kocaman’a müjdeli haber akşam saatlerinde verildi. 7 yaşındaki Ş.K., Haliliye jandarma ekipleri tarafından bulunarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul'dan yola çıkan avukatların Şanlıurfa'ya ulaştığı ancak çocuğu teslim alamadıkları öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.