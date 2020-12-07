Alman medyası endişeli: Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor

Türkiye'nin dış politikada bağımsız kararları Alman medyasında endişeyle karşılanıyor.

Alman Tagesspiegel, son yayınladığı analizde, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika konusunda attığı kararlı adımları inceleyen bir yazıya yer verdi.

Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD’den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politik gücüne dair oldukça ses getiren ifadelere yer verildi.

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TEHDİTLER FAYDA ETMEDİ

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Rusya’dan S-400 alan ülkenin, NATO müttefiklerinin itirazlarına aldırmadığını ve yaptırım sözlerinden etkilenmediğini belirten Alman gazete, Türkiye’nin aynı bağımsız ve kararlı tavrı Akdeniz’deki sondaj çalışmalarında da izlediğini söyledi.

Bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla neredeyse tüm devletlere Türkiye’ye karşı yardım çağrısında bulunan Yunanistan’ın, ABD’nin de desteğini aldığını belirten yazı, Erdoğan’ın buna rağmen kararlılıkla sondaj çalışmalarına da devam ettiğine yer verdi.

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BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA VURGUSU

Yazıda ayrıca "Erdoğan, Türkiye'yi AB veya ABD tarafından idare edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor" ifadeleriyle Türkiye'nin bağımsız politikasına vurgu yapıldı.