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Dünya Yunanistanda ses getiren analiz Türkiye başarılı olursa bölgedeki bütün deniz yollarını kontrol edecek
AVRUPA

Yunanistan'da ses getiren analiz: Türkiye başarılı olursa bölgedeki bütün deniz yollarını kontrol edecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in geçtiğimiz günlerde istifa etmek zorunda kalan Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye'nin kendisini jeopolitik olarak yeniden tanımladığını belirterek, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye'nin denizlerdeki stratejisini değiştiren 'Mavi Vatan Doktrini' ile bölgede yeni bir dönem başladı.

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Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile bölgedeki enerji kaynakları üzerinde çalışma yapmasına karşı Yunanistan, AB içerisinde 'yaptırım' kartını kullanmaya çalışıyor.

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TÜRKİYE JEOPOLİTİK OLARAK KENDİNİ YENİDEN TANIMLIYOR

Yunanistan'ın en prestijli gazetesi olan Kathimerini'ye bir analiz yazan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye'nin jeopolitik olarak bölgede kendini yeniden tanımladığını ifade etti.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri.

"TÜRKİYE DENİZ YOLLARINI KONTROL EDECEK"

Mavi Vatan Doktirini ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını ifade eden Diakopulos, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek. Üstelik Mavi Vatan planı Türk üsleri tarafından destekleniyor. Libya sayesinde Kuzey Afrika'da ve Somali sayesinde Kızıldeniz'deler. Son 20 yılda Türkiye'nin donanma ve savunma sanayisini geliştirmek için astronomik meblağlar yatırdığını da belirtmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

AFRİKA VE PASİFİK'TE OLAN ETKİSİNİ GENİŞLETİYOR

Türkiye'nin savunma ihracatı konusunda Pasifik bölgesinde de etkisini arttırdığını ifade eden Diakopulos, "Son 6 yılda Afrika'da 26 büyükelçilik açtılar. Pakistan ve Malezya gibi ülkelerle savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla Pasifik'e olan erişimini genişletti." vurgusunu yaptı.

Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
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Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:


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