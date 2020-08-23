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Gündem Geriden başladık öne geçtik Mavi Vatan stratejisi deniz enerji sahalarındaki işgal düzenini dağıttı
POLİTİKA

​Geriden başladık öne geçtik: Mavi Vatan stratejisi deniz enerji sahalarındaki işgal düzenini dağıttı ​

Geriden başladık öne geçtik: Mavi Vatan stratejisi deniz enerji sahalarındaki işgal düzenini dağıttı

Doğu Akdeniz ve Ege’deki işgal hamlelerinin yoğunlaşması üzerine Türkiye, 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan doktrinini deklare etti. Ayrıca kıta sahanlığındaki haklarından vazgeçmeme kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Karalılığını icraatla da destekleyen Türkiye, geriden başladığı açık deniz hidrokarbon arama ve sondaj faaliyeti yarışında öne geçti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğu Akdeniz ve Ege’deki işgal hamleleri ve ittifaklarının yoğunlaşması üzerine Türkiye, denizlerde proaktif stratejiye geçti.

Türkiye’nin denizlerdeki kıta sahanlığını belirleyen haritalar masaya konuldu. 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatandoktrini deklare edildi ve diplomasinin işlemediği alanlarda gambot diplomasisi devreye sokuldu. İşgal denklemlerini bozan bir diğer hamle ise Türkiye’nin kıta sahanlığındaki haklarından vazgeçmeme kararlılığı oldu.

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Piri Reis Kıbrıs'ın güneyinde

Dünyadaki gelişmelere karşı geç kalınmış olsa da Türkiye açık deniz hidrokarbon arama faaliyetlerini 1974 yılında, Yunanlıların Ege’de araştırma faaliyetlerine başlamasıyla eş zamanlı olarak başlattı. 2011 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ada güneyinde 12 no’lu parselde sondaj başlatması üzerine Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesi tehdidine karşı Koca Piri Reis araştırma gemisi Kıbrıs’ın güneyine gönderildi. Ardından hızla harekete geçildi ve Norveç’ten alınan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, 2013 yılında hizmete başladı. Eş zamanlı olarak 2012 yılında Oruç Reis gemisinin milli imkanlarla inşasına başlandı. Oruç Reis de çalışmalara 2017 yılı itibariyle katıldı.

Hazar kadar zengin: İlk keşfin ardından bölgede araştırmalar derinleştirilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak
AK Parti resmi Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından yapılan paylaşım büyük beğeni topladı.


AÇIK DENİZ SONDAJDA BÜYÜK KABİLİYET

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Batılı ülkeleri Türkiye karşıtı eksende yanına çekme çabası üzerine Türkiye gerek araştırma gerekse sondaj platformlarına tek başına sahip olma stratejisi izledi. Araştırma gemileri ardından 2017 yılında Fatih sondaj gemisi satın alındı. Dünyadaki en iyi sondaj gemileri arasında gösterilen Fatih’in yanı sıra 2018 yılı sonu itibariyle Yavuz sondaj gemisiyle birlikte Türkiye, geriden başladığı açık deniz hidrokarbon arama ve sondaj faaliyeti yarışında öne geçti.

Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik
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Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”


YENİ DENGELERİ AKDENİZ GAZI KURACAK

  • Gerek denizlerdeki caydırıcılık gücü gerekse hak ve menfaatlerine sahip çıkan kararlı politikaları sonucu ilk gaz kaynağına ulaşan Türkiye’nin bu keşfi ile denizlerdeki denge yeniden kurulacak. Bölgede istikrar sağlanmadan ve politik düğümler aşılmadan enerji kaynaklarından faydalanmanın imkansız oluşunun, bölge ülkelerinin politikalarını gözden geçirmelerine neden olması bekleniyor. Bölgemizde dengeleri değiştirecek gelişme ise Doğu Akdeniz enerjisine ulaşılmasıyla sağlanacak.

MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
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MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıklamasının ardından, MHP'den tıklanma rekoru kıran paylaşım geldi, 'Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'i böyle uğurladı: Allah kazadan beladan muhafaza etsin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'i böyle uğurladı: Allah kazadan beladan muhafaza etsin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisini uğurlarken çekilen görüntülerini twitter hesabı üzerinden yayınladı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, '' Hayırlı yolculuklar. Allah, kazadan beladan muhafaza etsin'' dediği duyuluyor.

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"Güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda büyük bir adıma şahitlik ediyoruz"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.'

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