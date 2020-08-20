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Gündem Erdoğanın merakla beklenen müjdeli haberinden önce "Fatih sondaj gemisine canlı yayın aracı gitti" iddiası
POLİTİKA

Erdoğan'ın merakla beklenen müjdeli haberinden önce "Fatih sondaj gemisine canlı yayın aracı gitti" iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın duyurulacak müjdeyi tüm Türkiye merakla bekliyor. Büyük gün öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Zonguldak Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyeti yürüten Fatih gemisine götürülmek üzere bir gemiye yüklendiği iddia edilen canlı yayın aracının görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
FPA logolu canlı yayın aracının sahibi olan File Prodüksiyon, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere çok sayıda resmi kuruma canlı yayın, link hizmetleri veren özel bir şirket.
FPA logolu canlı yayın aracının sahibi olan File Prodüksiyon, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere çok sayıda resmi kuruma canlı yayın, link hizmetleri veren özel bir şirket.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde çok önemli açıklamalarda bulundu. "Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak" diyen Erdoğan'ın sözleri gündeme oturdu. Tüm Türkiye Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi.

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"Prodüksiyon şirketi görüntüleri doğruladı"

Merakla beklenen müjde öncesi Serbestiyet haber sitesi, Zonguldak Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyeti yürüten Fatih gemisine götürülmek üzere bir gemiye yüklendiği iddia edilen canlı yayın aracının görüntülerine ulaştı. FPA logolu aracının sahibi File Prodüksiyon şirketi, canlı yayın minibüsünün gemiye yüklendiğini doğruladı.

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Ayasofya Camii açılışında da ön sıralardaydılar

File Prodüksiyon, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere çok sayıda resmî kuruma canlı yayın, link hizmetleri veren özel bir şirket. Prodüksiyon şirketi en son Ayasofya’nın açılışında Cumhurbaşkanlığı ile çalışmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuştu. Doğu Akdeniz'de istikbal mücadelesi verildiğini belirten Erdoğan, ''Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz' dedi.

“Karadeniz açıklarında derin sularda doğalgaz bulundu” iddiası

Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs’ta sismik çalışmalar yapmak için Karadeniz’e açılmıştı. TPAO bünyesindeki Fatih sondaj gemisinin Karadeniz açıklarında Tuna-1 bölgesindeki derin sularda doğalgaz rezervi bulduğu iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışını yaptı

Bloomberg “Karadeniz”, Reuters “Akdeniz” diyor

Dün güneş paneli tesisi açılış töreninde konuşan Erdoğan, ”Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” demişti. Borsadaki enerji hisselerinde büyük bir yükselişe neden olan müjdenin ne olduğuyla ilgili dün Bloomberg’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu iddia edilmişti.

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  • Reuters ise Ankara’daki iki resmî kaynağa dayandırdığı haberinde Akdeniz dahil hidrokarbon araması yapan üç geminin çalışmalarından umut verici sonuçlar geldiğini yazmıştı.

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