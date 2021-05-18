Dünya İsrail saldırılarını sürdürüyor Gazze Şeridindeki altı katlı bina yıkıldı
ORTADOĞU

İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze Şeridi'ndeki altı katlı bina yıkıldı

İsrail, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı bir binayı hava saldırısıyla vurdu. Saldırı sonrası bina tamamen yıkılırken, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Haber Merkezi AA
İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze Şeridindeki altı katlı bina yıkıldı
Foto/arşiv

İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roketle vurulan, Gazze kentinin batısında bulunan Er-Rimal Mahallesindeki Cemal Abdunnasır Caddesi'ne bakan 6 katlı Kahil Apartmanı tamamen yıkıldı.

Söz konusu bina Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir grup okul ile İslamiyye Üniversitesi yakınlarında yer alıyordu.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

ABD'li ünlü isimlerden Filistin'deki İsrail zulmüne karşı çağrı: Konumunu ve ayrıcalığını riske at ve konuş
DÜNYA
ABD'li ünlü isimlerden Filistin'deki İsrail zulmüne karşı çağrı: Konumunu ve ayrıcalığını riske at ve konuş

Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması: Durum endişe verici
DÜNYA
Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması: Durum endişe verici

İsrail Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu
DÜNYA
İsrail Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu

ABD'li Yahudi sivil toplum örgütleri İsrail'e karşı Filistinlilere destek için harekete geçti
DÜNYA
ABD'li Yahudi sivil toplum örgütleri İsrail'e karşı Filistinlilere destek için harekete geçti
Abone Ol Google News
Öğledensonraya dikkat!

Öğleden
sonraya dikkat!

​Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı.
Konumunuriske at ve konuş

Konumunu
riske at ve konuş

ABD'li ünlü isimlerden Filistin çağrısı.
“Zımni ortak” bakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor

​Kocaeli'de beş katlı binada çökme tehlikesi.
İsrail'den yeni saldırı

İsrail'den yeni saldırı

Gazze'de konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu.

Durum<br>endişe verici

Durum
endişe verici

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması.
Göçmen akını

Göçmen akını

​Son 24 saatte yaklaşık 5 bin Faslı İspanya'ya geçti.
Büyük operasyonu <br>Erdoğan duyurdu

Büyük operasyonu
Erdoğan duyurdu

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarası öldürüldü.
Gördüklerimi anlatamam

Gördüklerimi anlatamam

Gazze'de ambulans şoförlüğü yapan İfani yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor.
Bu çığlığı duyun

Bu çığlığı duyun

'​Bizler çocuğuz, bombalardan korkuyoruz.'
İsrail savaş suçu işliyor

İsrail savaş suçu işliyor

​On binlerce kişi Filistin için tek ses.
Askeri destek verin

Askeri destek verin

​Müslüman ülkelere Filistin çağrısı.
Kanlı elleriyle tarih yazıyor

Kanlı elleriyle tarih yazıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a sert tepki.
İsrail yakında <br>UCM'de yargılanır

İsrail yakında
UCM'de yargılanır

'​Uluslararası hukuka göre Filistin bir devlettir.'
İşgal ordusu <br>durmaksızın saldırıyor

İşgal ordusu
durmaksızın saldırıyor

​Gazze'de 61'i çocuk, 212 Filistinli şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.