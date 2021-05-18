Dünya İsrail Gazze Şeridinde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu
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İsrail Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazı sivil yapılara, tarım arazisine ve güvenlik noktasına bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi AA
İsrail Gazze Şeridinde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu
İsrail ordusu, roket saldırısında tarım alanını vurdu.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki "El-Ensar" hükümet kompleksindeki bir güvenlik merkezi ile serbest bırakılan Filistinli mahkumlara ait bir ofisin yer aldığı daireyi bombaladı.

İsrail ayrıca, hava saldırılarında Gazze kentinin batısındaki El-Makvisi Mahallesi'nde bir evi, doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde yer alan bir ev ile daireyi de hedef aldı.

Saldırılarda yaralananlar hastaneye nakledildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail ordusu, roket saldırısında tarım alanını vurdu.

Filistin Sivil Savunma kaynaklarına göre, saldırı bölgede yangına neden oldu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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