Müslüman ülkelere Filistin çağrısı: ​Askeri destek verin​

İsrail’in, bir haftadan fazla süredir gerek Kudüs’te Filistin halkına gösterdiği şiddet dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. California Üniversitesi Etnik Çalışmalar Bölümü Öğretim Üyesi, sosyolog Hatem Bazian, Müslüman ülkelere çağrıda bulundu. İsrail’in Filistin’i her türlü silahla vuran bir ülke olduğunu söyleyen Bazian, diğer yandan dünyada 1,8 milyar Müslüman ve 55 İslam ülkesinin bulunduğuna işaret etti. Bazian, “Bunların (İslam ülkelerinin) uçakları, roketatarlar ve tüm askeri teçhizatları var. Bunları Yemen’de kullanıyorlar, ancak yerleşimci sömürgecilikle savaşan Filistinlileri desteklemiyor veya destekleyemiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

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EKONOMİK AMBARGO VE ASKER DESTEĞİ

İslam dünyasının yapması gerekenlere ilişkin ise Bazian şu değerlendirmeyi yaptı: “Bence İslam dünyası, Filistinlilerle tartışılmaz ve sınırsız dayanışmasını ifade etmeli, BDS (İsrail’e karşı Boykot, Yatırımı Geri Çekme ve Yaptırım Hareketi) ile ekonomik ambargoyu yeniden başlatmalı ve İsrail’e ekonomik baskı yapmalı. Aynı zamanda Filistinlilere kendilerini savunmaları için bir miktar askeri destek vermeliler çünkü Filistinlilerin kendilerini savunma kabiliyetleri yok.

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İSRAİL’İN YAPTIKLARINI KINAMAK YETERLİ DEĞİL

Sadece birkaç ayda veya yılda bir ayağa kalkıp İsrail’in yaptıklarını kınamak yeterli değil. Bu, denklemi değiştirmiyor. BDS hareketini savunan biriyim. Bence Müslüman ülkelerin, BDS hareketini kucaklaması ve aslında İslam dünyasının bazı bölgelerinde İsrail’in ekonomik nüfuzuna ve normalleşmeye yönelik ilişkilerde kırmızı çizgiler konması gerekiyor.”

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55 İSLAM ÜLKESİNİN SİLAHLARI VAR

İsrail’in Filistin’i her türlü silahla vuran bir ülke olduğunu söyleyen Bazian, diğer yandan dünyada 1,8 milyar Müslüman ve 55 İslam ülkesinin bulunduğuna işaret etti. Bazian, “Bunların (İslam ülkelerinin) uçakları, roketatarlar ve tüm askeri teçhizatları var. Bunları Yemen’de kullanıyorlar, ancak yerleşimci sömürgecilikle savaşan Filistinlileri desteklemiyor veya destekleyemiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünde de belirtildiği üzere, kendi kaderini tayin hakkı reddedilen işgal altındaki insanların kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu belirten Bazian, “Bence Müslüman ülkelerin bunu yapması gerekiyor. Biliyorsunuz, o kadar kınama açıklamamız, şuyumuz, buyumuz var ki... Ve bunlar, artık İsrail üzerinde baskı oluşturmuyor.” dedi.